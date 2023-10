VITRINE: EmpoderaDONAS traz grandes empreendedoras para o ES

O que Camila Farani, Hortência, Rafa Brites e Nina Silva têm em comum? Além de serem mulheres com trajetórias inspiradoras, todas elas vão subir ao palco do EmpoderaDONAS, maior encontro sobre empreendedorismo feminino do Espírito Santo, que acontece no dia 21 de novembro, em Vitória. Realizado pelo Sebrae, o evento terá entrada solidária e já está com as inscrições abertas pelo site https://empoderadonas.com.br/.

Serão mais de sete horas de conteúdos, com oficinas, mentorias, networking e palestras. Além das atrações nacionais, já estão confirmadas a participação de personalidades capixabas, como Priscila Gama, CEO do Lab das Pretas; Julia Caiado, fundadora e CEO do Global Touch; Ana Lima, especialista do afroempreendedorismo feminino; Liana Figueiredo, mentora e consultora de líderes, entre outras.

———————-*—————————

Superstar

Quatro modelos do Sul do Estado estiveram em São Paulo participando do workshop promovido pelo fotógrafo de imagem comercial Kids e Teen, Gustavo Duran. Ele é o idealizador do “Projeto Superstar – The Names Awards”, um anuário que movimenta o mercado fashion de Kids & Teens em todo o Brasil.

Alice Perovano, Natalia Zanotelli, Pietro Viçosi e Maju Bravin, todos agenciados pelo Portal Feito Criança, fizeram bonito no evento e deram um show de talento e profissionalismo. Inclusive, o rosto escolhido para a capa do anuário foi de Alice Perovano. Parabéns!

———————-*—————————

Os médicos da UTI do Hospital Evangélico Litoral Sul, Dr. Pablo Cassio de Souza Noronha Maia e Dr. Cristianine Eloy Bergmonn, não deixaram de prestigiar a entrega das lindas garrafas personalizadas, em comemoração ao Dia dos Médicos (18). Desejamos a todos um Feliz Dia dos Médicos!

———————-*—————————

O médico-ortopedista do Hospital Evangélico Litoral Sul, Dr. Hamilton Machado de Carvalho, recebeu da equipe do HELS, sua linda garrafa personalizada, em comemoração ao Dia do Médico (18).

———————-*—————————

Quem também celebrou o Dia do Médico (18), foi o renomado diretor clínico, Dr. Rodrigo Valory, do Hospital Evangélico de Cachoeiro, que fez questão de registrar o momento em que recebeu sua garrafa personalizada.

———————-*—————————

Fotos: Edson Reis

Inauguração

Com participação de mais de 350 pessoas, a inauguração da Casa do Empresário foi marcada por muita emoção devido às homenagens feitas a Sergio Rogério de Castro, fundador da Associação dos Empresários da Serra (Ases). O encontro reuniu autoridades políticas e empresariais, como o prefeito da Serra, Sérgio Vidigal, e o vice-governador, Ricardo Ferraço. O presidente da Ases, Giuliano de Castro, abriu o evento afirmando que a Casa do Empresário é a realização de um sonho de muitos anos. Nos cliques: Riberto Araújo, Rafael Garcia, Leonelle Lamas, Cícero Moro, Leonelle Lamas, Vitor Corteletti e Mariana Simon.

———————-*—————————

Jornada de Inovação

A diretoria da Unimed Sul Capixaba vestiu a camisa para promover a 2ª Jornada da Inovação, realizada nesta semana entre os colaboradores da cooperativa. Estão acontecendo ações, palestras e workshops para desenvolver a cultura da inovação e estimular novas ideias vindas de todos os setores. Na foto: Bruno Beber Machado (diretor vice-presidente), Luiz Sérgio Ervatti (diretor de Mercado), Grazielle Grillo (diretora de Recursos Próprios), Carlos Frederico Buloto Schmitd (diretor Financeiro) e Abel Sant’Anna Junior (diretor de Provimento de Saúde).

———————-*—————————

O neurologista Dr. Waldemar Algemiro e equipe da residência médica do HECI, estiveram na última semana com ação na Praça Jerônimo Monteiro conscientizando sobre o AVC e alertando sobre os sinais (SAMU), Sorriso torto, Abraço fraco, Música alterada e Urgência. O Hospital Evangélico de Cachoeiro é referência em atendimento do AVC.

———————-*—————————

Novo presidente assume a Ases

O jovem empresário Fábio Junger está pronto para assumir a presidência da Associação dos Empresários da Serra (Ases) . Sua posse será no dia 7 de dezembro. Para ele, trabalhar para tornar a Serra um município ainda mais próspero é uma missão especial. “Este compromisso será encarado de forma serena e com muito entusiasmo”, afirma.

———————-*—————————

Empresários capixabas no Rio

Uma missão empresarial com 15 representantes do setor de óleo e gás capixaba – organizada pela RedePetro ES, em parceria com o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP) e o Sebrae ES – esteve no Rio de Janeiro participando da OTC Brasil 2023, a maior feira de tecnologia offshore do país. O evento foi uma grande oportunidade de apresentar produtos e serviços aos principais players do setor, além de discutir as últimas tendências em tecnologia offshore e inovação. Na foto, o presidente da RedePetro ES, Rafaele Cé e a analista do Sebrae-ES, Ana Karla Vitório Macabu, com parte da equipe capixaba.

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM