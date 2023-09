VITRINE: Festival de Inverno de Guaçuí anuncia datas para 2024

O tradicional Festival de Inverno de Guaçuí já está com data marcada para acontecer em 2024. Nos dias 5, 6 e 7 de julho, o evento volta para o calendário do showbiz capixaba prometendo trazer muitas novidades para o público no friozinho do Caparaó. O festival acontecerá no Centro de Eventos da cidade, com uma decoração especial e temática. Em edições passadas, o festival trouxe um line-up com nomes como Fábio Jr., Os Paralamas do Sucesso, César Menotti & Fabiano e Felguk.

Parabéns para o talentoso fotógrafo Jonathan Lessa que comemora nova idade neste sábado (23). Desejamos muitas felicidades!

Foto: Elenilson Nicolli

O fofíssimo Ravi completou seu primeiro aninho de vida, para alegria dos papais Priscila Moulin e Rodrigo Martins. A data especial foi comemorada com uma belíssima festa no Mundo Mágico. Parabéns!

Após o lançamento da nova coleção de verão batizada de Bossa Nova, que chegou para trazer ainda mais sofisticação ao vestuário masculino, com um toque da pegada brasileira, o Espaço Noivos está de cara nova. Um espaço preparado para atender os clientes com conforto e tranquilidade.

O fotógrafo Elenilson Nicolli prestigiando o aniversário do priminho Ravi, no Mundo Mágico.

Trintou de Bela Barreto

A talentosa estilista Bela Barreto comemorou seus trinta anos de idade com uma animada festa no melhor estilo “Anos 2000”. Em clima de nostalgia, a aniversariante usou o mesmo vestido do seu aniversário de 15 anos, confeccionado com todo amor e dedicação por sua mãe, Zull Macedo. Foi lindo! Parabéns e felicidades!

A jovem arquiteta brasileira, Camilla Eleodoro, está prestes a embarcar para a Itália em uma jornada que marcará o início de sua promissora carreira. Ela ganhou a viagem para conhecer a Marmomac, principal feira internacional do setor de rochas ornamentais, que acontecerá em Verona de 26 a 29 de setembro, após conquistar o primeiro lugar no Desafio Natural Stone – 1º Prêmio Acadêmico Brasileiro de Arquitetura, realizado entre o segundo semestre de 2022 e o início deste ano.

Penha Roots está de volta ao calendário

Após dois anos, o Penha Roots está de volta para movimentar a região do Caparaó capixaba! O festival de Reggae e Forró Pé de Serra do Caparaó está com data marcada para acontecer nos dias 12, 13 e 14 de abril de 2024. O evento é realizado no parque de exposições do Patrimônio da Penha, no distrito de Divino de São Lourenço, na famosa região turística de cachoeiras, com ótimas pousadas e natureza exuberante. As atrações nacionais serão anunciadas em breve. Em edições passadas o festival contou com shows de bandas como Ponto de Equilíbrio, Java Roots, Macucos, Salvação Reggae Band, Trio Estopim, Mafuá e Nando Nogueira.

Foto: Divulgação

Atleta de Itapemirim é artilheiro no Flamengo

Henry Prates, atleta do bairro Rosa Meirelles, no município de Itapemirim, vem sendo destaque na categoria Sub-8 da base do Clube de Regatas do Flamengo. Aluno revelação do projeto Viva Esportes, Henry está na artilharia isolada da Copa Dente de Leite, com nove gols até o momento. O atleta de Itapemirim chegou ao Flamengo em junho de 2022.

Foto: Arthur Louzada

Happy hour

O tema da segunda edição do Ibef Hour de 2023 trouxe à tona o cenário econômico nacional do país. Para falar sobre o assunto, presença de nomes importantes de grandes instituições financeiras: Arilton Teixeira, economista Chefe da Apex; Silvio Grillo, diretor de Relações com Investidores e de Finanças do Banestes; e Nailson Dalla Bernardina, diretor-executivo do Sicoob Central ES. O destaque do evento, que reuniu mais 60 pessoas, foi o arcabouço fiscal, taxas de juros e o agronegócio. O presidente do Ibef Academy, Cristiano Stein, e o presidente do Ibef-ES, Pedro Chieppe, também marcaram presença. Na foto, Janderson Matias, Arilton Teixeira e Pedro Chieppe

Concerto acessível

O Sesc Glória receberá uma apresentação inédita na próxima terça-feira, dia 26. A Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) levará o “Concerto Acessível” a pessoas surdas ao Teatro Virgínia Tamanini. A apresentação contará com a Banda Sinfônica da Fames (Basf) e será realizada às 20 horas. O regente convidado é o professor Paulo Eduardo de Almeida.

Os ingressos já estão à venda na plataforma online e custam R$ 20,00 (inteira), R$ 12,00 (conveniado e empresário do comércio) e R$ 10,00 (meia-entrada, meia-entrada solidária + 1kg de alimento não perecível, credencial Sesc).

🔹 Começa neste final de semana a 16° edição do festival gastronômico Manguinhos Gourmet. O festival vai acontecer em dois finais de semana, nos dias 23 e 24 de setembro e 30 de setembro e 1 de outubro, em Manguinhos, no charmoso balneário da Serra. Nessa temporada, são, ao todo, 10 restaurantes, 3 cafeterias, 4 ateliês e 3 hotéis confirmados. Todos os restaurantes oferecem a opção de degustação e o prato completo, ideal para dividir com família e amigos. Além dos pratos, a icônica jardineira também foi confirmada como meio de transporte para o público.

