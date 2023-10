VITRINE: O casamento de Mariana Tófano & Caio Schiavini

No último dia 30 de setembro, a arquiteta Mariana Tófano e o personal trainer Caio Schiavini subiram ao altar da para o tradicional ‘sim-sim’. A belíssima cerimônia religiosa, realizada na Matriz Nosso Senhor dos Passos (Matriz Velha), foi acompanhada por seus familiares e amigos. Parabéns e muitas felicidades aos noivos!

Fotos: Rafael Duarte

O presidente do conselho do Heci, Elizeu Crisóstomo de Vargas, acompanhado pela assessora de comunicação, Denise Vieira, esteve na última quarta-feira (11), em entrevista ao programa TopShow com Parraro. Na pauta, os investimentos que somam R$ 200 milhões do Hospital Evangélico de Cachoeiro à saúde do Sul do Espírito Santo. Na imagem, Elizeu Crisóstomo, a jornalista Denise Vieira e o experiente apresentador Parraro Scherrer.

Leide de Almeida Dallecrode completou nova idade no último dia 11 e está comemorando com a família em um fim de semana de descanso e lazer em Santa Teresa. No registro, Leide com o esposo Fabrício Lovati Dallecrode e a filha Maria Luísa. Felicidades!

Foto: Terrakio Fotos

A Zull Atelier é bicampeã do Prêmio Destaque Empresarial Vida Capixaba, nas categorias aluguel de trajes femininos e ateliê de costura. Referência em elegância e bom gosto, a empresária Zull Macedo e a estilista Bela Barreto, são as responsáveis pelos vestidos impecáveis e exclusivos que encantam mulheres de todo o país. Parabéns, meninas!

Equipe UTIN do Hospital Evangélico de Cachoeiro no almoço especial aos colaboradores celebrando a conquista Acreditação ONA Nível I. @hospitalevangelico

Foto: Raphaela Partelle

Quarentou! Com muita alegria, orgulho e disposição, Tamara Egranfonte completou 40 anos, e comemorou a nova idade com um belíssimo ensaio fotográfico. O resultado ficou incrível! Parabéns e muitas felicidades minha amiga!

Ruth Rebello, prestigiou o arquiteto Heliomar Venâncio na abertura da Casa Cor ES. O ambiente desenvolvido pelo arquiteto terá o aço como personagem principal do seu projeto. Além disso, a nova linha de móveis para áreas internas e externas, da Canto Encanto, da empresária Ruth, feitos em madeira, corda e alumínio, farão um contraste mostrando a versatilidade e sofisticação dos materiais.

O Hospital Evangélico de Cachoeiro celebrou entre os dias 26 e 27 de setembro, a Acreditação ONA Nível I conquistada neste mês. Com a coordenação da nutricionista Lidiane, o almoço especial contou com variedade, qualidade e um delicioso picolé como sobremesa. Os colaboradores puderam registrar as suas fotos em um lindo painel de balões. Acompanhe tudo no Instagram do hospital. @hospitalevangelico

De casa nova

Com o objetivo de oferecer um espaço mais amplo e confortável, a Saúde Ocupacional da Unimed Sul Capixaba (SOU) está funcionando em uma nova sede. Um evento realizado para receber os clientes marcou a inauguração da unidade que passou a fazer os atendimentos em uma estrutura mais moderna, localizada na rua atrás da rodoviária, no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro. O SOU é um serviço que oferece um atendimento completo de gestão de saúde e segurança para empresas, proporcionando mais proteção, cuidado e envolvimento social. Na foto, da esquerda para a direita: Elpídio Fiorio, Superintendente, Carlos Frederico Schmitd, diretor Financeiro, Bruno Beber Machado, diretor Vice-presidente, Fernando Lemgruber, diretor-presidente, Luiz Sérgio Ervatti, diretor de Mercado, Cláudia Paixão, gerente de Mercado, Giovanni José do Amaral, coordenador do Saúde Ocupacional

No clique, Arno Kerckhoff, Flávio Gianórdoli e Suely Sandeia no Dia de Campo em Itarana. O evento é ligado ao Ibef Agro, um programa do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças que leva toda a expertise do mercado financeiro para dentro das propriedades e dos negócios ligados ao desenvolvimento das empresas do campo.

O Sesc/ES apresentará ao público capixaba e, em especial aos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, o cantor e compositor Lenine e seu filho Bruno Giorgi, com o show “Rizoma”. A atração faz parte do projeto Sesc Grandes Espetáculos, que traz artistas do cenário nacional ao Sesc Glória, como Leila Pinheiro e Flávio Venturini. A apresentação será na próxima quinta-feira (19), às 20 horas, no Centro de Vitória.

✍🏻 Anota aí:

🔹 Segue até domingo (15), em Anchieta, o Festival Capixaba de Frutos do Mar de Iriri. O festival é reconhecido como o maior evento gastronômico da Região Turística da Costa e da Imigração, sendo um dos mais importantes do Estado.

🔹 A programação conta com aulas-show, apresentações culturais, música ao vivo, recital infantil e muitos frutos do mar.

🔹 Autismo, olhar social e jurídico: A diretora estadual da Associação Brasileira dos Advogados (ABA), Érica Neves, será uma das mediadoras do “Seminário Autismo: olhar social e jurídico”, um evento que reunirá grandes nomes da advocacia, da área da saúde, além da Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo (Amaes). O Seminário gratuito, promovido pela ABA do Espírito Santo e o escritório Brum Kuster, será no próximo dia 17, às 19h, na Base 27.

🔹 Chegando mais uma vez ao Noroeste do estado, o Roda de Boteco segue até o dia 5 de novembro em Colatina. O festival favorito dos botequeiros chega à princesinha do Norte, com a participação de 21 bares e botecos da cidade. Os petiscos foram criados exclusivamente para o festival. O público escolherá o melhor, avaliando temperatura da bebida, atendimento do garçom, limpeza e, claro, o sabor do petisco. O resultado será descoberto no dia 11 de novembro, com um super show da nova turnê de Thiaguinho.

