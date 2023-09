VITRINE: Prêmio Destaque Empresarial Vida Capixaba anuncia vencedores

O Grupo Vida Capixaba anunciou esta semana os grandes vencedores do Prêmio Destaque Empresarial Cachoeiro 2023. O prêmio destaca as principais marcas e empresas que contribuíram para o desenvolvimento econômico e social da região e já se tornou maior evento corporativo do Espírito Santo. A votação aconteceu de 16 a 23 de agosto e contou com mais de cem mil votos em 244 segmentos! O AQUINOTICIAS.COM concorreu na categoria portal de notícias, e conquistou quase 53% dos votos, comprovando a seriedade e qualidade de um trabalho realizado com ética há mais de 19 anos. A premiação ocorrerá em outubro, em um evento especial. Parabéns a todos os vencedores!

———————-*—————————

Essa semana a estilista Bela Barreto participou como meseira do tradicional Chá da Vovó, um evento realizado pelas Damas da Caridade, que reúne gerações em prol de uma causa nobre no chá beneficente da cidade. Segundo ela foi uma tarde repleta de sabores, histórias e solidariedade, em que a tradição do chá se misturou com o calor humano, resultando em uma experiência verdadeiramente incrível.

———————-*—————————

Pela vigésima primeira vez o Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim foi a marca mais lembrada no Prêmio Gazeta Empresarial. Quando o assunto é saúde, o HECI é o mais lembrado no segmento hospital. Na imagem, o presidente do conselho, Elizeu Crisóstomo, a jornalista Denise Vieira e o superintendente, Wagner Medeiros, na sede da Rede Gazeta.

———————-*—————————

Flávia Milaneze durante a abertura da Cachoeiro Stone Fair 2023. A feira mais tradicional do setor de rochas ornamentais encerrou mais uma edição, marcada pela grande movimentação de um público qualificado e satisfação dos expositores. As 200 marcas que estiveram no evento fecharam sua participação com balanço positivo e comemoram os resultados.

———————-*—————————

Low carb nas festas: a inclusão chegou?

Cardápios seguindo preferências e restrições alimentares dos convidados estão ganhando cada vez mais destaque nas festas de casamento. De olho nesses novos comportamentos, os famosos quitutes – comuns em celebrações de casamento – estão ganhando novas versões: sem glúten, low carb e até veganos, para que todos os convidados possam se deliciar. As novas opções low carb agora dividem espaço com os pratos tradicionais, já conhecidos nos eventos. Gisa Holtz, especialista em gastronomia autoral e empresária do Vila Buffet, destaca que os casais estão cada vez mais conscientes da importância de oferecer opções que atendam às necessidades de todos. “Os clientes estão cada vez mais adeptos de um estilo de vida saudável. É um reflexo dessa mudança de hábitos alimentares que estamos passando. Em muitos momentos criamos dois cardápios, com opções para todos”, explica.

———————-*—————————

Felicio Correa, Giselle Alves, João Carlos Bussular e Cael Linhalis no “Finanças Capixabas em Pauta”, promovido pelo Ibef-ES na última segunda-feira (28), em Vitória. O projeto é mais uma iniciativa para estreitar os laços entre os setores público e privado para que apresentem seus trabalhos e os reflexos de suas gestões.

———————-*—————————

Jazz no Itamaraty

O Festival Pedra Blues & Jazz Fest será realizado no Cerimonial Itamaraty, que fica anexo à pousada de mesmo nome, recém inaugurada em Pedra Azul. O festival acontece de 07 a 09 de setembro, no feriadão, com grandes nomes da música. Entre as atrações já confirmadas estão o cantor americano Dylan Triplett e a banda The Simi Brothers, que abrem o festival na quinta (07).

———————-*—————————

O NWGroup, empresa de soluções empresariais e financeiras de alta qualidade, participou da Cachoeiro Stone Fair 2023. O evento reúne profissionais e empresas do mundo todo para conhecerem os principais lançamentos e soluções do setor. E, com sua abordagem centrada no cliente e compromisso com a excelência, o NWGroup garante ser o parceiro fundamental para empresas que estarão presentes em busca de otimizar suas operações e alcançar resultados excepcionais. Foto: Fabiano Mendes, Kaline kiarele, Ana Lúcia Garcia, Lucas Hemerly, Luiz Felipe Freitas, Barbara Carneiro e Mariana Peçanha

———————-*—————————

Érica Neves, diretora estadual da Associação Brasileira dos Advogados, Ítalo Scaramussa, presidente da OAB da Serra e Kelly Andrade (dir.), presidente da OAB de Cariacica, no baile de comemoração dos 10 anos da OAB da Serra.

———————-*—————————

Feriadão com hotéis cheios no ES

O feriadão de 7 e 8 de setembro (Independência do Brasil e Aniversário de Vitória) já aqueceu o turismo no Espírito Santo! Segundo o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Espírito Santo (ABIH-ES), Nerleo Caus, a estimativa é de que haja uma ocupação hoteleira de 80% no Estado, com uma hospedagem focada no descanso das famílias. “Esse movimento será registrado sobretudo nas montanhas capixabas, com a continuidade do inverno e a chegada de um festival de música. Na Grande Vitória, o destaque é para os turistas que chegam para curtir a micareta fora de época”, diz. A ocupação no feriadão de 7 e 8 de setembro neste ano se assemelha a do ano passado.

———————-*—————————

✍🏻 Anota aí:

🔹 Duas pesquisadoras capixabas embarcaram para Suíça para um intercambio na Universidade de Ciências Aplicadas e Artes do Sul da Suíça (SUPSI), localizada em Mendrisio. As alunas de Pós-doutorado Paula Omena e Larissa Corteletti participam de um projeto coordenado pelo pesquisador Marcelo Moretti sobre os avanços dos impactos ambientais em pequenos riachos do Espírito Santo e de Ticino, Suiça. A pesquisa é realizada na Universidade Vila Velha e agora avança para um novo capítulo.

🔹 Um feito inédito para o Espírito Santo! A Universidade Vila Velha, obteve uma prestigiada classificação 4 estrelas no QS Stars Ratings uma das avaliações mais importantes do mundo. Esta conquista solidifica a posição da universidade como uma instituição de classe mundial, reconhecida por sua excelência em ensino, pesquisa, inovação, internacionalização, empregabilidade, desenvolvimento acadêmico.

🔹 A Dra. Denise Spindola, especialista em Harmonização corporal de alta performance, embarca rumo a São Paulo, neste domingo, 03 de setembro, onde vai palestrar no evento Nextão 2023. Denise vai abordar o tema “Bumbum up”, além de falar do sucesso de seu método GlúteoBRASIL.