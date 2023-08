VITRINE: Sicredi União promove jantar palestra com a jornalista Mari Palma

Mais antiga cooperativa de crédito do país, com 110 anos de história, a Sicredi União RS/ES realizou na última quarta-feira (02), no Jaraguá Tênis Clube, o “Sicredi Influencia: Encontro com a Imprensa e Influenciadores”. Um evento impecável em todos os detalhes que teve como objetivo difundir a crença da cooperativa no poder da influência para construir um mundo melhor, em que todos possam prosperar. Além da fala do presidente, Sidnei Strejevitch, que apresentou os fundamentos e os impressionantes números da Sicredi, a noite teve ainda um bate-papo com a jornalista e apresentadora da CNN Brasil Mari Palma, que falou sobre “Autenticidade e Conexão”. Reconhecida nacionalmente por apresentar o G1 em um minuto, Mari falou sobre a importância de ter coragem para “ser quem você é” e abordou temas ligados ao jornalismo, atualidades e media training. E mais uma vez a Sicredi conseguiu mostrar que trabalha para a construção de uma sociedade mais próspera.

Confira abaixo alguns cliques do evento:

———————-*—————————

A médica Hematologista, Elany Aparecida da Silva, do Hospital Evangélico de Cachoeiro, traz importantes informações sobre o Agosto Verde Claro. Mês de Conscientização e Combate ao Linfoma. Segundo a doutora, a melhor forma de atuar é na detecção e diagnóstico precoce. Acompanhe a campanha na rede social do HECI. Instagram: @hospitalevangelico.

———————-*—————————

De férias no paraíso! A biomédica esteta Juliana Fardin está curtindo merecidas férias na paradisíaca ilha de Mykonos, na Grécia. Com fama de ser a mais animada das ilhas gregas, Mykonos vai bem além das grandes festas dos beach clubs e reserva lindos cenários para os viajantes entre as maravilhosas praias do mar Egeu. A viagem também é para comemorar o aniversário de 30 anos e o destino não poderia ter sido melhor. Que lugar incrível!

———————-*—————————

Quem aniversariou esta semana foi o meu amigo Lucas Carreiro, idealizador do Instagram Vida Capixaba. Na foto, o aniversariante posa com sua linda família: a esposa Karen e as filhas Ana Luíza e Ana Cecília. Parabéns e felicidades!

———————-*—————————

Conquista

O Hospital Unimed e o Hospital Materno-Infantil da Unimed Sul Capixaba são os únicos da região Sul do Espírito Santo a serem “Acreditados com Excelência” pela Organização Nacional de Acreditação (ONA). A notícia acabou de chegar e está sendo comemorada internamente, principalmente porque a certificação é o reforço de outra, recebida no início deste mês, a RN-507 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), recebida de forma exclusiva no Estado pela cooperativa.

———————-*—————————

Especialista em preenchimento labial, a biomédica Betariz Kleim vem fazendo sucesso entre as mulheres da grande Vitória, graças a uma técnica própria que ela desenvolveu. A Classic Lips se destaca por conferir resultados harmônicos, lábios com aspecto natural e sem exageros. Para conhecer seu trabalho basta acessar o Instagram: @dra.beatrizkleim

———————-*—————————

Foto: Ronaldo Cobra

A Dra. Denise Spindola inaugurou na última quarta-feira (2), o Spindola Estética Humaniza, o primeiro instituto de estética humanizado do Estado, localizado no Global Tower, na Enseada do Suá. Na foto, Emili Negrelli, Chris Bersot e Denise Spindola.

———————-*—————————

Foto: Divulgação

Inteligência Artificial no Direito

Nos dias 16 e 17 de agosto, a advogada criminalista e professora de Direito Lígia Mafra vai falar sobre o “Uso da Inteligência Artificial no dia a dia do profissional de direito”, em um curso online. Entre os tópicos que o curso vai abordar estão os benefícios que o profissional do direito pode ter com a IA, entre eles: produtividade, otimização de tarefas e competitividade no mercado.

———————-*—————————

Direitos Humanos

A UVV e a Prefeitura de Vila Velha se uniram para elaborar o Plano Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Em um evento com autoridades e a comunidade acadêmica, o termo de cooperação técnica foi assinado nesta terça-feira. O plano será realizado por pesquisadores da UVV e vai incluir áreas vitais como educação, saúde, habitação e segurança. O objetivo é garantir que todos os cidadãos tenham acesso igualitário a oportunidades, proteção legal e participação ativa na comunidade. Um plano inédito para cidade de Vila Velha.

———————-*—————————

✍🏻 Anota aí:

🔹 Segue até domingo (06) a 33ª edição da Festa do Morango, no centro de eventos Morangão, em Pedra Azul, Domingos Martins. Os valores dos ingressos variam de R$ 20 a R$ 40, a inteira, de acordo com o dia.

🔹 Já está tudo pronto para a 34ª edição da Cachoeiro Stone Fair, a maior vitrine de negócios da América Latina no setor de rochas, que acontece entre os dias 22 e 25 de agosto, em Cachoeiro de Itapemirim. Com o tema “Coloque o pé no futuro”, a feira pretende inspirar os visitantes a expandirem o pensamento, interagirem e conhecerem inovações, tendências e tecnologias utilizadas no setor de rochas ornamentais brasileiro. Durante os quatro dias de evento, serão apresentadas, em primeira mão, as principais novidades em máquinas, produtos, insumos, serviços e toda a diversidade das rochas brasileiras.

🔹 Neste ano, a Cachoeiro Stone Fair estará ainda maior. Com a reforma do Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa o evento terá uma área de 30 mil m2, sendo 10 mil m2 de espaço coberto e também uma área de exposição dos blocos de rochas ornamentais. O evento reunirá cerca de 200 grandes marcas de toda cadeia produtiva, da extração ao beneficiamento, que vão mostrar sua força e potencialidade.

🔹 Guaçuí, no Caparaó, será mais uma vez palco da nova edição do Festival Nacional de Teatro. A 23ª edição acontece de 13 a 19 de agosto – e é considerado um dos mais importantes do cenário teatral nacional. Com cerca de 20 espetáculos, o festival contará com a participação de importantes grupos e companhias teatrais de seis estados – Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Pernambuco, Minas Gerais e Espírito Santo. As apresentações vão desde comédias e dramas até peças infantis e teatro de rua, oferecendo uma verdadeira riqueza de expressões artísticas. A programação acontece no Teatro Municipal Fernando Torres, na Praça da Matriz, e na Praça João Acacinho. A entrada é gratuita.

🔹 A diretora estadual da Associação Brasileira dos Advogados, Érica Neves, o advogado criminalista e especialista em criminologia, Dr. Flávio Fabiano, e o advogado criminalista Marcos Daniel Vasconcelos Coutinho participam da III Semana do Jurista da Multivix Nova Venécia. Entre as palestras do evento estão: “A Efetiva Busca da Justiça e a Opinião Pública”, “O Direito Criminal e a Prova Digital” e “Empreendedorismo Jurídico”. As palestras serão na segunda-feira (07), às 19h, no auditório da faculdade.