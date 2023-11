VITRINE: Thiaguinho encerra festival Roda de Boteco em Colatina

O grande vencedor do Roda de Boteco Colatina será conhecido neste sábado (11) na Beira-Rio, com shows de Iclas Sorriso, André Violette e Thiaguinho, que traz para o Espírito Santo a sua nova turnê “Meu Nome é Thiago André – 20 anos”. O repertório é baseado nos seus dois últimos projetos: “Infinito”, com composições inéditas e os maiores sucessos da carreira; e o disco “Meu Nome É Thiago André”, que traz músicas de artistas que fizeram parte da formação musical do cantor e lhe são referência; como Cazuza e Gilberto Gil. É também no sábado que a organização abrirá os envelopes com os nomes do Melhor Boteco e Melhor Garçom desta temporada.

Foto: Divulgação

A nossa Consultora de Imagem e Estilo, Angelita Rodrigues, foi embaixadora do 10ª Seminário Internacional de Consultoria de Imagem, em São Paulo.

Foto: Ronaldo Cobra

Dr. Newton Pinheiro, referência em Implantes Hormonais, Dra. Mariana Mattedi, especialista em Terapias Injetáveis, e o estrategista digital Rafael Cerqueira, durante o evento “Os Segredos do Equilíbrio Hormonal”, que aconteceu no último final de semana, em Vitória.

A Prefeitura de Vargem Alta e a coopetariva de crédito Sicredi, inauguraram um letreiro instagramável com o nome do município, no Centro de Vargem Alta. O letreiro com o nome da cidade é típico de locais turísticos e foi instalado na Praça Felipe David, em frente à Rodoviária, passando a compôr as belas paisagens de Vargem Alta. O prefeito Elieser Rabello participou da cerimônia ao lado do presidente do conselho de administração da Sicredi, Sidnei Strejevitch.

Foi lançado na última quinta (9) um dos mais icônicos projetos de luxo do Espírito Santo: o MANAMI Ocean Living, empreendimento com 72 apartamentos de 3 a 4 suítes na Península de Guaibura, na Enseada Azul, em Guarapari. O evento contou com a presença do vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço, e do secretário de Turismo de Guarapari, Edgar Behle, além de mais de 250 convidados.

O projeto da Invite Incorporações já está com várias unidades vendidas, totalizando mais de R$ 40 milhões em negócios já fechados. Localizado em uma região única, com baixíssimo impacto ambiental, pois ocupa apenas 15% da Península e mantém toda a área de preservação, Manami nasce com o conceito de bem-estar azul.

Educação financeira

Mais de 60 alunos dos cursos de Administração e Ciências Contábeis da Faesa participaram do evento promovido pelo Ibef Social sobre educação financeira. Segundo a diretora do Ibef Social, Sara Maiza, o encontro é uma forma de levar informações preciosas para quem atua no setor, fazendo com que mais pessoas entendam e possam colocar em prática como lidar com o dinheiro de forma saudável. Na foto, Rafael Marques, Erico Colodeti, Sara Maiza, Giovana Camiletti e Scheiden Nascimento.

O Hospital Unimed Sul Capixaba participou da primeira captação de órgãos para transplante. Os familiares de um paciente de 69 anos, que teve morte encefálica, autorizaram a doação de órgãos. O serviço foi realizado por uma equipe que veio de Vitória para Cachoeiro de Itapemirim para a realização. Esse ato exemplar da família ressalta a importância da doação de órgãos e demonstra como um gesto de amor pode transcender fronteiras, salvando múltiplas vidas. De acordo com o Ministério da Saúde, a doação de órgãos só é possível com a autorização da família, mesmo que a pessoa tenha expressado esse desejo em vida.

A publicitária Cris Chaves, sócia proprietária da Agência Amiga, comemorou nova idade nesta semana. Referência em produção de eventos corporativos e ações de marketing e publicidade, Cris também se destaca por seu carisma e simpatia. Parabéns e muitas felicidades!

Sandra de Sá vem aí

Dona de uma personalidade marcante e um timbre de voz singular, Sandra de Sá interpretou canções que se tornaram hits da MPB e da black e soul music nacional. Os sucessos da carreira de quatro décadas chegam agora a Vitória, com um show especial no dia 17 de novembro, no Teatro da Ufes. Criado e dirigido por Sandra, o show trará clássicos em seu repertório, como ‘Retratos e Canções’, ‘Vale Tudo’, ‘Joga Fora’, ‘Bye bye tristeza’ e ‘Olhos Coloridos’.

Curta capixaba vence mostra MC.Arte

O curta capixaba “Coletivando”, de Bernardo Leitão, foi o grande vencedor da mostra de cinema online MC.Arte. Ele trata de uma iniciativa que reuniu uma diversidade de artistas, dispostos a doar seu tempo e criatividade para transformar o cenário urbano e a vida dos moradores da comunidade do Morro da Garrafa. Em segundo ficou o documentário “Álbum de Família”, de Milena Rocha, do Piauí. E em terceiro lugar, “Raone”, de Camila Santana, de São Paulo. Ao todo foram oito obras concorrendo de um total de 300 inscritas no edital do MC.Projeta, do Movimento Cidade.

Cachaça capixaba premiada

O empresário capixaba Ralphe Ferreira celebra o reconhecimento internacional do seu alambique Dose Clássica após a conquista de duas importantes medalhas de ouro em uma das mais importantes competições de destilados do mundo, o 25º Spirits Selection do Concours Mondial de Bruxelles, realizado em Treviso, na Itália. “O Spirits Selection do Concours Mondial de Bruxelles é conhecido por seus rigorosos processos de avaliação e júris altamente elaborados”, comenta Ralphe.

✍🏻 Anota aí:

🔹 A Unimed Sul Capixaba realizou com sucesso mais uma edição da Oficina Virtual de Parto, conduzida pela ginecologista Karina Bourguignon. Com a participação de 18 gestantes e seus familiares, o evento on-line proporcionou esclarecimentos sobre o processo de parto, consolidando-se como um momento de conexão e aprendizado. A iniciativa reforça o compromisso da Unimed Sul Capixaba em promover saúde e bem-estar na comunidade, ampliando seus benefícios a todos que buscam informações sobre o processo de parto.

🔹 A identidade visual do Festival Movimento Cidade 2023, criada pela designer Amanda Lobos, foi selecionada para o shortlist do Prêmio Brasileiro de Design. A arte está concorrendo na categoria Design Gráfico/Marca de produto ou serviço. Além da felicidade pela conquista pessoal, Amanda diz que é ainda mais emocionante ver uma ideia tão rica de significados para o Estado, e com tantas mãos envolvidas, alcançar esses espaços no Brasil. “Ver o Festival MC acontecer e sair do papel já foi mágico, e ver artistas capixabas e nacionais cercados dessa arte e ganhando reconhecimento é incrível”, disse.

🔹 Ruth Rebello comemora junto com arquitetos e designers capixabas a premiação do programa Mais Estilo Mais Vantagem, realizado por empresas da construção civil e decoração. A Canto Encanto, loja de móveis premium comandada pela empresária, é parceira do programa de relacionamento e premiará profissionais da decoração com uma viagem para Marrocos e Porto de Galinhas.

