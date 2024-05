2º Encontro de Empresários

O Encontro de Empresários foi realizado no último dia 23 de maio,no Jaraguá Tênis Clube, em Cachoeiro de Itapemirim, os convidados tiveram um momento de descontração e network e logo após foi servido um delicioso almoço do Pablo’s Buffet.

A contadora Karla Fornazier Silotti, foi a homenageada da edição, registrando o mês das mães e todos o seu trabalho desempenhado na área da contabilidade em Cachoeiro de Itapemirim.

O evento é organizado pelos publicitários Marcos Jacob e Juarez Marquetti e tem como patrocínio o Sicoob Sul, Acisci, Unimed Sul Capixaba, Hyndai Prime, Cofril, CBL, Rádio Antena 1, Studio HG2, Jaraguá Tênis Club, Claudinei Trentini Decoração e Events Macchina.

