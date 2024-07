AB Farma chega a Guaçuí e garante melhor preço da região

Com o lema “amor em cuidar”, a AB Farma começou por um sonho, conta o proprietário Pablo Mataveli. Ele e a esposa, sua sócia, decidiram estar mais perto da família e também quiseram empreender em um negócio juntos. A escolha do nome da farmácia tem um motivo nobre: AB refere-se às iniciais dos nomes Arthur e Benício, filhos do casal.

Localizada no centro da cidade, a farmácia AB Farma está há três meses em Guaçuí e garante o melhor preço da região. Sendo assim, eles lançam promoções diárias, como a “quarta da fralda”, onde os clientes conseguem preços especiais neste item toda quarta-feira. Além disso, a farmácia oferece entrega grátis dentro da cidade.

“Nossos produtos tem o melhor preço do mercado garantido”, afirma o proprietário. A AB Farma também conta com um mix de produtos variados que atendem as necessidades e desejos dos clientes. Você encontra desde os medicamentos tradicionais até produtos de cuidados e beleza.

Além do melhor preço, a AB Farma também garante o melhor atendimento para o público com profissionais especializados.

Serviço

AB Farma

Endereço: Avenida Marechal Floriano, 31 – centro, Guaçuí 29560000

Horário de funcionamento: Seg. à Sexta-feira – 07:30 às 19:00 horas /

Sábado – 07:30 às 13:00 horas

Telefone: 28 999414481

Instagram: @abfarmaguacui