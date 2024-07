ACAD completa 23 anos de contabilidade construtiva e personalizada

Dirigida pelo casal Adélio Gonzaga e Simone Gonzaga, a ACAD contabilidade está sediada em Guaçuí-ES, todavia também possui escritórios em outros municípios da região sul. Contando com todas as empresas do grupo ACAD, hoje eles têm mais de 55 colaboradores.

Além disso, a ACAD conta não só com profissionais do Espírito Santo, mas também de outros estados. Com a possibilidade de home office, hoje a empresa consegue inserir colaboradores de diversas regiões, pensando sempre em trazer os melhores profissionais, independente de onde estejam. Assim, a ACAD entrega um trabalho diferenciado que resulta em solução e satisfação para os clientes.

O principal serviço da ACAD é a assessoria contábil e administrativa, mas com alguns diferenciais: eles oferecem serviços padronizados para pequenas e médias empresas; contam com um atendimento tecnológico, mas também humanizado; prezam por uma contabilidade construtiva e personalizada, de acordo com o crescimento da empresa; e entregam todo esse trabalho com preço justo.

História

Fundada em Julho/2001, mas com profissionais que já à época contavam com mais de 7 anos de experiência em Escritório Individual, a ACAD possui atualmente quatro unidades de atendimento no Espírito Santo e clientes em outros 10 municípios.

Antes mesmo da fundação da ACAD, em 1998, foi aberto um escritório contábil individual em Cachoeiro de Itapemirim. Em março de 2002, com a incorporação de um escritório contábil de Ibitirama-ES, a ACAD instalou ali mais uma unidade de atendimento

Em 2010, com a incorporação de outro Escritório Contábil, ampliou ainda mais sua estrutura de atendimento em Cachoeiro de Itapemirim. Os fundadores da ACAD, profissionais contábeis Adélio da Costa Gonzaga e Simone Cassiano da Rosa Gonzaga, possuem ampla experiência na gestão de empresas e na área contábil.

Simone Cassiano da Rosa Gonzaga, além da formação contábil também é Consultora Empresarial formada pelo projeto Contabilizando o Sucesso, do SEBRAE e Conselho Federal de Contabilidade.

Adélio da Costa Gonzaga, além da formação contábil também é Administrador de Empresas, Advogado, Consultor Empresarial formado pelo projeto Contabilizando o Sucesso, do SEBRAE e Conselho Federal de Contabilidade, Pós-graduado em Análise de Sistemas, também é autor do Livro Manual do Empresário.

Além da contabilidade terceirizada, a ACAD se destaca por atuar também na implantação e gerenciamento de contabilidade interna, em médias e grandes empresas. Seus diretores prestam consultorias especializadas nessa área e também na Gestão Administrativa.

Pilares ESG

(Environmental, Social and Governance / Ambiental, Social e de Governança)

Adélio Gonzaga destaca que a ACAD tem uma visão muito focada ao meio onde vive. Sendo assim, três projetos são de total relevância para a empresa: o EcoAcad, que pensa em contabilidade ecológica, ambiental e socialmente sustentável; o Meio dia para fazer o bem, com foco na sociedade e em serviços de apoio social; e o DeVc, onde há a conscientização de que um mundo melhor começa com cada um fazendo sua parte.

Serviço

ACAD contabilidade

Telefone: (28) 3553-4005

Instagram: @acadcontabilidade

Endereço: Pça João Acacinho, 46 – 2º andar – Centro, Guaçuí – ES