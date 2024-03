Almoço com afeto: se surpreenda com nova opção em Cachoeiro

Com um cardápio diversificado, criado para agradar aos paladares mais exigentes, o restaurante Panela Brasileira Cozinha Afetiva alia bom gosto e o melhor da gastronomia. Tradicional e reconhecido pela qualidade, o local passou por uma reformulação e trouxe uma nova proposta de self-service.

A ideia é elevar o nível dessa forma de almoço e oferecer uma alimentação saudável e afetiva, parecida com aquela feita em casa e com gostinho de tempero de mãe!

Além das opções de saladas, pratos quentes, massas e carnes nobres, o cardápio traz uma grande novidade, que é o cantinho regional. Nele, o cliente encontra pratos típicos de diferentes regiões em cada dia da semana.

Na segunda-feira é servida a comida mineira; na terça, pratos típicos de imigração; na quarta e na sexta, o cantinho traz o melhor da gastronomia capixaba, e já na quinta-feira, os pratos são nordestinos.

Além disso, aos sábados é dia de “Boteco”, e o cantinho regional traz uma deliciosa seleção de petiscos, como por exemplo, feijoada, dobradinha, rabada, bolinho de feijoada e muito mais.

O empresário Rogélio de Souza, um dos sócios da casa, ressalta que a cada dia o cliente encontrará uma seleção diferente de especialidades. “É uma oportunidade de experimentar pratos típicos de várias regiões, sem precisar gastar muito. Criamos algo para mudar aquele conceito de que comida self-service é tudo igual”.

Outro destaque é para o ambiente, que coloca o Panela Brasileira entre os restaurantes mais bonitos de Cachoeiro. Um espaço elegante e instagramável, que transforma seu almoço em uma agradável experiência.

O restaurante Panela Brasileira Cozinha Afetiva funciona de Segunda a sábado, das 11h às 14h30. No próximo dia 29 de março, sexta-feira santa, o local estará aberto com um almoço especial.

Serviço:

Endereço: Rua Resk Salin Carone, 12, Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim (atrás da Rodoviária).

Telefone: (28) 3028-3173

Instagram: @panelabrasileiracachoeiro