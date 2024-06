Almoço em Cachoeiro com um toque de Chef? Conheça sua nova opção

O Easy Cachoeiro, já conhecido por sua excelência em hotelaria, acaba de lançar um novo cardápio à la carte para o seu restaurante, repleto de opções que prometem agradar a todos os paladares. Sob o comando da talentosa chef Maína Grechi, o menu traz uma variedade de pratos que vão desde clássicos como filé à parmegiana e moqueca capixaba até criações inovadoras como tilápia mediterrânea e hambúrguer artesanal.

“Nosso novo cardápio busca trazer suavidade, modernidade e um tempero que remeta à nossa casa, que lembre o nosso Espírito Santo, trazendo a regionalidade para a mesa”, revela a chef Maína Grechi, que traz na bagagem experiências em restaurantes de Buenos Aires, Rosário, Brasília e agora retorna às suas raízes em Cachoeiro de Itapemirim.

Com ingredientes frescos e selecionados, o Easy Cachoeiro oferece uma experiência gastronômica completa, em um ambiente climatizado e aconchegante, perfeito para uma reunião de negócios, ou estar com amigos e familiares. A chef Maína Grechi descreve o novo menu como “uma explosão de sabor, comida de verdade, com aquele gostinho caseiro que a gente tanto ama”.

Serviço:

Local: Easy Cachoeiro

Endereço: Av. Francisco Lacerda de Aguiar, 277 – Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim

Horário de funcionamento: Todos os dias (domingo a domingo), das 12h às 15h e das 18h às 22h30.

Instagram: @easycachoeirohotel

Não perca a oportunidade de saborear o novo cardápio do Easy Cachoeiro e se encantar com uma culinária autêntica e cheia de personalidade.