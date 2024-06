Aplicativo capixaba promete revolucionar transporte em Cachoeiro

Cachoeiro de Itapemirim acaba de ganhar um motivo para comemorar. A MOVÊH, um aplicativo de transporte desenvolvido no Espírito Santo que busca inovar no setor, chega a cidade. A plataforma promete benefícios tanto para motoristas, que ficam livres de taxas, quanto para passageiros, que poderão contar com corridas mais baratas.

Modelo de Negócio Inovador

O diferencial do MOVÊH está em seu modelo de negócio. Ao contrário de outros aplicativos, a empresa não cobra taxas dos motoristas, permitindo que eles recebam integralmente o valor das corridas. Essa abordagem visa valorizar o trabalho dos profissionais do volante e garantir uma remuneração mais justa.

Corridas Mais Baratas para Passageiros

A ausência de taxas para os motoristas também se reflete no preço das corridas para os passageiros, que se tornam mais acessíveis. A empresa aposta na combinação de economia e eficiência para conquistar o público.

Tecnologia Capixaba

O MOVÊH é um produto genuinamente capixaba, desenvolvido por empreendedores locais. A empresa reforça seu compromisso com a comunidade e busca oferecer uma alternativa de transporte justa e eficiente para a população de Cachoeiro de Itapemirim.

Disponibilidade e Contato

O aplicativo já está disponível para download em dispositivos Android e iOS. Para mais informações, os interessados podem acessar o site Movêh.com.br ou entrar em contato através do e-mail contato@moveh.com.br ou do WhatsApp (27) 99901-8312 (clique aqui).

Serviço

Cadastro para motoristas: (27) 99901-8312 (clique aqui)

Site: https://moveh.com.br

Instagram: @movehapp_