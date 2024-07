Arquiteta Laís Valentim: conheça os projetos baseados no bem-estar e conforto

Para grande parte das pessoas no mundo, o lar é o local onde se passa mais tempo da vida. Sendo assim, uma arquitetura bem pensada, de acordo com as necessidades pessoais e preferências, tem o poder de mudar a própria vida e também de toda a família. Isto é o que pensa a arquiteta e urbanista Laís Valentim, que tem em seu escritório o objetivo principal de levar qualidade de vida através de projetos extraordinários.

O Escritório de Arquitetura e Interiores Laís Valentim foi inaugurado no ano passado, todavia a arquiteta já tinha mais de quatro anos de prática na área da construção civil e do design. Com essa experiência, Laís entrega projetos que prezam pelo bem-estar, conforto, e por consequência, uma beleza única.

“Criamos projetos onde será considerada a essência do cliente, em conjunto com a identidade do nosso escritório. Conforto, aconchego e atemporalidade: são palavras-chaves para o desenvolvimento dos nossos projetos.”, afirma Laís Valentim.

Além disso, a arquiteta e urbanista destaca que os projetos do escritório são, além de tudo, atemporais. Isto significa que mesmo com o decorrer do tempo, a arquitetura do ambiente estará sempre em alta, sem ficar “ultrapassada”.

Aliado a isto, a funcionalidade e acessibilidade dos ambientes também são pontos fundamentais para Laís Valentim. Ela acredita que um projeto, antes de ser belo, tem o dever de ser funcional e acessível. “Levamos em consideração todos os pedidos e desejos dos clientes, e com nossa experiência, conseguimos superar sempre todas as expectativas.”, conta.

Os projetos

Laís Valentim destaca a importância de um espaço bem planejado. Ela se refere à boa e a má qualidade de vida que um ambiente pode levar para as pessoas. “Nós sabemos que, a todo tempo somos influenciados através do meio em que estamos. Então, com toda certeza, devemos ter cuidado e zelo por nossa casa e também por nosso local de trabalho.”, afirma.

Hoje o escritório de Laís realiza, em sua maioria, Projetos Residenciais e Projetos Comerciais. Mesmo localizado em Guaçuí, há também a prestação de serviço para todo o país, já com projetos realizados em vários estados.

Os Projetos Residenciais são pensados de forma única para cada cliente, com o objetivo de suprir todas as suas necessidades; os Projetos Comerciais são cheios de personalidade, evidenciando a marca no mercado e criando algo único que irá se destacar entre os demais, impulsionando ainda mais as vendas.

Com os serviços de Arquitetura, Urbanismo e Interiores, e também um time de profissionais capacitados, Laís diz que o escritório leva qualidade de vida para a população de Guaçuí.

“Hoje, com um projeto bem pensado para suprir todas as suas necessidades, que será confortável, levará bem-estar, irá “durar no tempo”, ser funcional e acessível, e ainda com a garantia de ser esteticamente bonito, com certeza conseguimos transformar a vida de muitas pessoas do município e de toda região.”, conclui a arquiteta.

Serviço

Laís Valentim – Arquitetura e Interiores

Endereço: Avenida Joaquim Machado de Faria, número 300, sala 01, bairro Quincas Machado, Guaçuí – ES

Telefone: 28 99956-7230

Instagram: @laisvalentim.arq