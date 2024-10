Atenção e cuidado: os benefícios de saúde que transformam o dia a dia dos colaboradores da Uniaves

Manter o bem-estar físico e emocional de seus colaboradores é uma prioridade na Uniaves, e essa preocupação vai muito além da simples prestação de serviços. Com atendimento humanizado no ambulatório da unidade e benefícios como planos de saúde e odontológicos, a empresa tem impactado diretamente a vida de seus colaboradores, como mostram os relatos de quem vive essa experiência diariamente.

Claudia Stoffel, responsável pelo ambulatório da Uniaves, destaca que muitas vezes os colaboradores procuram o atendimento por queixas simples, como dor de cabeça ou mal-estar, mas que o foco do trabalho vai além do alívio dos sintomas físicos. “Na maioria das vezes, eles buscam acolhimento, um minuto de conversa e atenção”, afirma. Claudia conta que esse cuidado personalizado tem feito a diferença. “Pergunto sobre o sono, alimentação, e com isso a pessoa já percebe pequenos cuidados que às vezes negligencia. Com paciência e carinho, conseguimos amenizar um pouquinho do que tira cada um do foco.”

Olhar atento e carinhoso

Foi esse cuidado que fez a diferença para Rosângela Almeida, auxiliar industrial na sala de cortes, que descobriu uma condição de saúde importante durante uma conversa casual com Claudia. “Eu sempre passava para dar bom dia, e um dia ela me chamou para aferir a pressão. Com algumas perguntas a mais, ela achou necessário realizar um teste de glicose, e foi aí que descobri que tinha diabetes”, relata Rosângela. “Os sintomas eram silenciosos, e segundo ela, sozinha eu não descobriria.”

Após o diagnóstico, Rosângela foi encaminhada imediatamente ao pronto atendimento da cidade e iniciou o tratamento necessário com o suporte da Uniaves. “Mudei minha rotina de alimentação e precisei ser transferida para outro setor, onde fosse mais fácil seguir uma nova rotina de hidratação”, conta. “Tenho o plano de saúde da empresa, que agora vou utilizar para o tratamento, e me senti muito acolhida pela Claudia, que abraçou minha causa.”

Pronta para ajudar

Esse tipo de atendimento no ambulatório, aliado aos benefícios oferecidos pela Uniaves, como o plano de saúde Unimed e o plano odontológico, tem sido um fator importante na vida dos colaboradores, como destaca Caio Henrique Silva Leal, supervisor de produção. “O atendimento é muito acolhedor. A Claudia e a equipe estão sempre prontas para ajudar, não só com questões de trabalho, mas também com qualquer problema de saúde que aconteça fora da empresa. Me sinto valorizado com o plano de saúde Unimed, que facilita muito o atendimento, não só para mim, mas para minha família também.”

Caio e Cláudia no ambulatório da Uniaves

Caio também enfatiza a importância do comprometimento da Uniaves com a saúde de seus colaboradores: “Isso mostra o valor que a empresa dá para nossa saúde. A facilidade que temos com o plano de saúde e o plano odontológico cobre bastante coisa, o que é muito importante para o nosso dia a dia.”

Além do atendimento de saúde no ambulatório, os colaboradores da Uniaves recebem orientações desde o treinamento inicial sobre os benefícios disponíveis, como os convênios com farmácias, laboratórios e os planos de saúde. Claudia reforça que o foco do trabalho dela e da equipe é sempre oferecer um atendimento humanizado e personalizado: “Tudo o que vier para agregar é importante e fará o colaborador se sentir valorizado.”

Para os colaboradores da Uniaves, o sentimento é claro: os serviços de saúde oferecidos pela empresa não só contribuem para a qualidade de vida no trabalho, mas também proporcionam segurança e bem-estar no dia a dia. Como diz Caio: “Aproveitem o que a empresa tem de melhor a oferecer, porque são benefícios que fazem toda a diferença.”