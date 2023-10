Bora Cooperar: conheça o modelo de negócio em que todos ganham

“Cooperativismo é um jeito mais humano de fazer negócio e onde todos saem ganhando”. Esse é um trecho do jingle da campanha Bora Cooperar, criada para divulgar os benefícios de um modelo societário baseado na cooperação e na coletividade. A mensagem, que já está na mente de muitos brasileiros, traduz os diferenciais das cooperativas quando se pensa em mercado e relacionamento com as pessoas.

A composição faz jus à realidade, já que uma das principais características que distingue o coop de outros modelos de negócio é a sua forma de organização societária. Em vez de decisões centralizadas em um grupo pequeno, nas cooperativas os cooperados também são considerados donos do negócio e têm voz ativa. E mais: todos têm direito a participar dos resultados econômicos quando cumprem com seus deveres.

Mais de 20,4 milhões de brasileiros já perceberam e usufruem das vantagens de cooperar, ao fazerem parte de um movimento que traz benefícios econômicos e sociais para o coletivo. Esse é o número de cooperados que integram as cerca de 4,6 mil coops que estão espalhadas por todo o país. É o que aponta o Anuário do Cooperativismo Brasileiro 2023.

Além da agropecuária, ramo que atualmente reúne o maior número de cooperativas no território nacional, o coop já marca presença em diversos outros setores da economia: no crédito, na saúde, no transporte, na infraestrutura, na educação e muitos outros. Essa variedade mostra o quanto o modelo societário é dinâmico e tem potencial para atender demandas diversas da população, seja para quem quer empreender ou consumir.

O jeito humano é outro fator que atrai cada vez mais pessoas para dentro do cooperativismo. A preocupação com as pessoas é genuína, pois faz parte dos princípios que orientam o trabalho das cooperativas. Além da adesão livre e voluntária dos cooperados, da gestão democrática do negócio e da participação econômica dos membros, as coops têm como diretriz contribuir para o desenvolvimento sustentável das comunidades.

Esse princípio sintetiza o vínculo do coop com a sociedade, que pode ser vislumbrado nas ações sociais desenvolvidas pelas cooperativas em benefício das comunidades em que estão inseridas. Muito além do voluntariado, essa conexão é fortalecida sempre que uma coop gera mais e melhores oportunidades de renda, profissionalização e qualidade de vida para a população. É o que avalia o diretor-executivo do Sistema OCB/ES, organização que representa as cooperativas no estado do Espírito Santo.

“Quando uma cooperativa evolui, todos crescem juntos. É de interesse comum que o cooperativismo se fortaleça progressivamente. Esse modelo ajuda a reter riquezas nos municípios e estados, facilita o acesso ao mercado e à agregação de valor para e médios pequenos produtores e otimiza a gama de soluções às quais a população têm acesso no mercado. É bom para quem produz e para quem consome”, exemplifica Carlos André Santos de Oliveira.