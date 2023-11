Botox: tudo que você precisa saber sobre este procedimento de beleza

Com a proximidade do verão, aumenta a procura por procedimentos estéticos para garantir um corpo bonito para a estação mais quente do ano. O leque de opções tem se expandido cada vez mais. Entretanto, um queridinho de homens e mulheres tem lugar cativo.

Estamos falando do botox, que apesar de ser comumente usado para fins estéticos, a biomédica Beatriz Klein, especialista em botox em Vitória, esclarece que ele também pode ser usado em caráter terapêutico, como em tratamentos para enxaquecas crônicas, hiperidrose e bruxismo.

“É um tratamento que beneficia a maior parte das pessoas e tem um público bem amplo. Preferencialmente, pode ser feito a partir dos 20 anos, apesar de ser um tratamento extremamente seguro”, explica Beatriz, que também é pós-graduada em harmonização facial e certificada internacionalmente pela Miami Dental Institute em Harmonia Facial Full Face.

De acordo com a especialista, as mulheres ainda são as que mais procuram esse tipo de tratamento em busca de um rejuvenescimento facial. “Mas cada vez mais os homens têm buscado o botox com o intuito de retardar os efeitos do envelhecimento e elevar a autoestima”, pontua.

Aplicação

Para quem acha que a aplicação do botox dói, Beatriz explica que é rápido e tolerável. “Aos mais sensíveis, pode ser feita com anestésico tópico”, disse.

O resultado é percebido nas primeiras 48h e a durabilidade é de 4 a 6 meses, variando de acordo com o estilo de vida e da força muscular de cada um. “A aplicação do botox não deixa marca. Em alguns casos, a região pode ficar avermelhada, porém passa logo”, explana.

A aplicação do botox é bem simples, não requer repouso. A única recomendação é evitar deitar nas primeiras quatro horas após o procedimento e evitar bebida alcoólica e exercício físico nas primeiras 24 horas.

Botox X ácido hialurônico

Toxina Botulínica, o famoso “botox” é o tratamento mais utilizado no combate às rugas e linhas de expressão. Ele trata as rugas dinâmicas, que surgem quando fazemos algum movimento natural como sorrir, demonstrar raiva ou susto.

As regiões mais procuradas são testa, onde é possível fazer o arqueamento das sobrancelhas, ao redor dos olhos, os famosos “pés de galinha” e entre as sobrancelhas, onde forma a expressão de “braveza”.

Já o ácido hialurônico é mais usado para combater as rugas. Esse tipo de ácido é usado em gel para preenchimento facial de sulcos ou linhas. Geralmente, apresenta ótimos resultados, pois suaviza as rugas, levanta o rosto, empina o nariz, alinha o queixo, ameniza olheiras fundas, aumenta o volume de bochechas, lábio e regiões como o “bigode chinês”.

