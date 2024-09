Buffet livre e delicioso: a nova sensação de Cachoeiro

O Easy Cachoeiro de Itapemirim, referência em hospedagem na região, acaba de surpreender seus hóspedes e clientes com uma novidade irresistível: um buffet completo e variado, servido no restaurante do hotel. O melhor de tudo? O preço é único e super acessível, apenas R$35.

Com um cardápio que agrada a todos os paladares, o buffet oferece duas proteínas diferentes por dia, além de acompanhamentos saborosos e feitos com muito carinho. Lembrando que o restaurante fica aberto a todo o público, mesmo a quem não está hospedado no hotel.

“Queremos oferecer uma experiência gastronômica completa e satisfatória aos nossos clientes”, afirma um dos responsáveis pelo espaço. “Nosso buffet é ideal para quem busca praticidade e sabor, sem abrir mão da qualidade.”

Conheça:

Local: Easy Cachoeiro Hotel

Endereço: Av. Francisco Lacerda de Aguiar, 277 – Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim

Horário de funcionamento: segunda a sábado, 12h Às 14h e 18 às 22h.

Instagram: @easycachoeirohotel