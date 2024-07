C & R completa 27 anos como referência em calçados no sul do ES

A primeira loja C & R Calçados surgiu em Alegre, no ano de 1997, e logo no ano seguinte foi inaugurada a de Guaçuí. Hoje, 27 anos após o início, o grupo C & R Rosário permanece com as lojas primárias e também fundou outras. São elas em: Jerônimo Monteiro, Bom Jesus do Itabapoana-RJ, e em breve terá a reinauguração da loja em Mimoso do Sul, que sofreu perda total nas enchentes de março.

O grupo C & R Rosário é administrado por Maria do Rosário Qualhano e seus sócios, os filhos: Laís Qualhano e Hiago Qualhano. Todas as lojas da marca oferecem uma grande variedade em calçados masculinos, femininos, infantis, malas de viagem, mochilas, bolsas e acessórios.

Com os produtos diversos e trazendo marcas conhecidas em todo território nacional, a C & R se consolidou e se tornou uma referência em calçados na região. Após alcançar diferentes cidades, agora o grupo está completando 27 anos de história.

Dilseia Marques Machado, gerente da loja C & R Calçados, diz que as lojas do Grupo Rosário representam uma importância na economia dos municípios, pois geram empregos e renda para mais de 30 famílias.

Serviço

C & R Calçados Guaçuí

Endereço: Rua Demerval Amaral ,25 – centro, Guaçuí – ES

Telefone: (28) 99934-2150

Instagram: @crcalcados_oficial