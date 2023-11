Cauã Reymond e Cesar Mc convidam e Multivix oferece condições exclusivas

No mundo digital, uma mensagem foi deixada pelo ator Cauã Reymond, convidando os futuros universitários a conhecerem a comunidade Multivix. Se você ainda não viu, é hora de conferir e entender por que essa instituição se destaca como o local ideal para iniciar a faculdade em 2024 com o pé direito.

Assistindo ao vídeo, percebemos que a Multivix não está apenas oferecendo uma educação de qualidade, mas também condições especiais para quem deseja ingressar no ensino superior. E para tornar esse sonho ainda mais acessível, a instituição lançou uma oferta exclusiva para matrículas antecipadas no Vest Multivix 2024/1, especialmente destinada aos participantes do Enem 2023.

Para os cursos presenciais:

70% de desconto na primeira mensalidade (janeiro de 2024)

2 mensalidades gratuitas (fevereiro e julho de 2024)*

Até 50% de desconto em todo o curso*

Para os cursos EAD:

1ª mensalidade (janeiro de 2024) por apenas R$49

2 mensalidades gratuitas (fevereiro e julho de 2024)*

Até 50% de desconto em todo o curso*

Parece bom demais para ser verdade, não é mesmo? No entanto, essa oferta incrível é exclusiva para um grupo seleto de pessoas e está disponível por tempo limitado. A Multivix acredita que para alcançarmos uma nova realidade em nossas vidas, é preciso adotar novas atitudes. Então, não perca tempo e garanta seu futuro agora mesmo!.

As inscrições estão abertas; acesse: https://multivix.edu.br/vestibular/