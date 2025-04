Churros perfeito? Experimente essa delícia em Cachoeiro

Cachoeiro de Itapemirim ganha uma nova delícia para experimentar na Páscoa: os Mini Churros com Creme de Avelã da Pablito’s. A tradicional lanchonete, com 40 anos de história na cidade, aposta na inovação para conquistar paladares e convida todos a experimentarem o que promete ser o “churros perfeito”.

A Pablito’s, conhecida por seus salgados de qualidade e gestão familiar, agora expande seu cardápio com essa novidade doce, mantendo o capricho e a atenção aos detalhes que marcaram sua trajetória. A empresa, comandada por Paulo e Marcos Chatack, preserva o legado de Dona Lea, que sempre priorizou a excelência em seus produtos.

Dona Marly Mello, cliente fiel e testemunha da história da Pablito’s, ressalta a confiança na marca. “Justamente porque conheço os donos, sei do empenho deles em oferecer produtos de alta qualidade dos quais sou consumidora e, por isso, recomendo a Pablito’s”, afirma.

Marcos Chatack reforça o compromisso da Pablito’s com a qualidade e o sabor. “Procuramos manter o padrão de nossos produtos, a fim de preservar nossa clientela, porque não queremos que o cliente coma uma coxinha hoje e outra diferente amanhã. Essa qualidade tem sido a nossa marca durante todos esses anos”, diz.

Agora, essa mesma dedicação se estende aos Mini Churros, criados para oferecer uma experiência gastronômica única e irresistível.

