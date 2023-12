Cofril está entre as maiores e melhores empresas do setor de alimentos do ES

A Cofril, uma das maiores empresas do Sul do Espírito Santo, conquistou o primeiro lugar como a melhor empresa do ramo de alimentos do Espírito Santo. A premiação foi divulgada no Anuário da Findes-IEL 2023.

Para o sócio-diretor, José Carlos Corrêa, “esse anuário destaca as maiores e melhores empresas, considerando diversos indicadores que são analisados. Configurar nesse ranking nos transmite a realidade da grandeza de nossa responsabilidade como uma empresa genuinamente capixaba”, disse.

Estar entre as melhores e maiores empresas do Espírito Santo é fruto de um trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo dos 36 anos de história. “Nesses anos, a atuação da Cofril sempre foi pautada pela ética, respeito e parceria para com nossos colaboradores, clientes e fornecedores. Sempre buscando o desenvolvimento dos negócios e o bem-estar de todos, procurando desenvolver também uma boa relação com as comunidades onde estão inseridas nossas unidades fabris. O trabalho desenvolvido vem rendendo frutos, representado pelo crescimento da empresa e uma receptividade cada vez maior do público para com os produtos que fabricamos”, explica José Carlos.

José Carlos Corrêa – Sócio-diretor da Cofril

A Cofril, além de constar entre as maiores e melhores empresas de alimentos do Espírito Santo, também é responsável por gerar mais de 1.400 empregos na região. “São mais de 1.400 empregos diretos, com unidades de produção em Cachoeiro de Itapemirim, Atílio Vivácqua, além de granjas estabelecidas em Vargem Alta e Muqui. Logo no início, não se tinha a dimensão que a empresa poderia chegar onde está. Mas, com o decorrer das atividades, com o trabalho sério que sempre pautou a atuação de seus dirigentes, veio o reconhecimento do público e o consequente crescimento e desenvolvimento dos negócios”, continua o sócio-diretor.

Cofril em destaque no Anuário Findes-IEL

José Carlos Corrêa ressalta ainda que a premiação é a coroação de todo esse trabalho da empresa. “Sem dúvida, dentre os vários prêmios que a Cofril recebe todos os anos, constar no Anuário Findes-IEL como uma das melhores empresas no segmento de alimentos é a coroação de todos os esforços desenvolvidos, garante.

Para seguir entre as melhores, a Cofril tem investido em sua produção. “Ampliamos nossa área fabril, adquirimos novos e modernos equipamentos e estamos ampliando a contratação de mão de obra. Tudo para possibilitar a expansão da produção e, assim, podermos participar da distribuição dos produtos em outros mercados para além das fronteiras do Espírito Santo”, completa o sócio-diretor, José Carlos Corrêa.