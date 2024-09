Colaboradores têm a carreira e a vida pessoal transformados na Uniaves

“Já trabalhei em lavoura de café e os benefícios que tenho hoje, na Uniaves, nem imaginava lá no campo. Aqui, conquistei tudo o que tenho como minha casa própria, consegui mobiliá-la e ter uma moto”, comenta orgulhosa Marilza Correira, integrante do time da lavanderia da empresa de alimentos localizada em Castelo, no sul do Espírito Santo.

Para Maria Aparecida Silva, auxiliar de produção, tanto a cesta mensal de produtos das marcas Uniaves e Pif Paf, que inclui itens como pão de queijo, pizza e dadinho de tapioca, como o frango distribuído quando há algum trabalho eventual aos sábados, são atrativos a mais que a Uniaves oferece pela dedicação e comprometimento com a empresa. Uma valorização, que segundo ela, faz toda a diferença nas despesas do mês. Maria Aparecida ainda vai além. “A Uniaves tem um dos melhores planos de saúde que é o da Unimed. O atendimento é muito bom, devido à facilidade de agendamento de consulta. Passei a cuidar melhor da minha saúde e a da minha família”, acrescenta ela, que tem o sorriso sempre no rosto como marca pessoal.

O foco em bem-estar somado a um ambiente organizacional com estímulos e oportunidades de crescimento e adequações nas jornadas de trabalho fazem parte do pacote de melhorias que o Grupo Pif Paf Alimentos, dono da Uniaves, vem implementando. “A gestão do Grupo Pif Paf é orientada pela aproximação da liderança com os colaboradores, com uma abordagem que olha para as particularidades de cada profissional, muito voltada para as condições de trabalho das nossas pessoas, enxergando nossos talentos com todas as suas individualidades”, explica Thiago Bessa, gerente industrial da Uniaves”.

Gestão prioriza oportunidade de crescimento

Thiago Bessa reforça que além dos times da produção, a oferta de benefícios como o aumento no valor do bônus de produtividade e a criação de programas adicionais que valorizam o desempenho das equipes foram ampliados paras as áreas de apoio e manutenção. Também foram adequados os horários de trabalho e implementadas dinâmicas lúdicas semanais ou quinzenais durante os intervalos, como gincanas e quizzes, que promovem a descontração. “Somado a isso, passamos a aproveitar mais os talentos internos em melhores oportunidades na própria unidade e no grupo Pif Paf”, acrescenta.

Josenilton Menezes, que há poucos dias foi promovido internamente, é um dos reflexos das melhorias implementadas na Uniaves. Antes operador de máquina, atualmente ele é supervisor em um setor da produção. Um avanço que Josenilton comemora.

“É algo muito importante para mim, primeiramente uma conquista pessoal e logicamente um grande passo profissional. Hoje temos um novo ambiente, uma nova forma de trabalho, uma outra visão. O esforço da atual gestão está sendo essencial, visando os colaboradores e dando oportunidades de crescimento dentro da própria empresa”, diz ele.