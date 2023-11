Colibri Festas e Decorações inaugura mega loja em Cachoeiro

A rede de lojas Colibri Festas e Decorações está chegando à maior cidade do Sul do Estado. Cachoeiro de Itapemirim recebe nesta terça-feira, 07 de novembro, a Hiper Colibri, sétima loja do grupo, idealizada de acordo com o tamanho e a importância da região.

A Colibri é referência no segmento de confeitaria, festas em geral, balões e bomboniere, além de embalagens, descartáveis e itens de decoração. Um verdadeiro paraíso para decoradores, cerimonialistas e apaixonados por festas, que encontrarão na Hiper Colibri, a maior boutique de balões de todas as lojas Colibri e do Estado.

Com mais de mil metros quadrados, o novo empreendimento atenderá moradores de Cachoeiro e de vários municípios vizinhos com um enorme mix de itens para festas. Seja qual for a data ou tipo de comemoração, os clientes encontram opções que farão a diferença em sua festa: aniversário, noivados, casamentos, batizados, chá revelação e datas comemorativas.

E para quem já está pensando no Natal, a nova loja já inaugura com uma super seção de Natal. Estão disponíveis diversos itens como árvores, enfeites e muitos ornamentos para tornar o Natal inesquecível!

Para a inauguração, a Colibri anunciou que fará ofertas bombásticas. Vale a pena conferir!

Sobre a Colibri

A rede Colibri Festas foi inaugurada em 2015 no Espírito Santo. Com essa inauguração em Cachoeiro, o grupo agora conta com sete lojas físicas e um e-commerce. É referência no segmento de confeitaria, festas em geral, balões e bomboniere, além de embalagens e descartáveis e decoração.

A Colibri tem a missão de lutar pelos melhores preços para seus clientes e oferecer variedade de produtos para enriquecer os resultados de seus parceiros confeiteiros, decoradores e consumidores finais.

A empresa preza pela qualidade e, por isso, trabalha com as melhores marcas do mercado, oferecendo maior variedade e ofertas imbatíveis. Além disso, a loja conta com especialistas que montam arranjos e balões personalizados, de acordo com o gosto do cliente.

A Colibri também possui um canal de vendas externa, para atender empresas de todos os portes que possuam CNPJ. Para realizar pedidos, basta entrar em contato pelo número: para (28) 99910-6227 e falar coma Kekel.

Conheça a Hiper Colibri:

Inauguração: 07/11, a partir das 10h

Local: Rua Coronel Francisco de Braga, próximo a Ponte de Ferro (antiga loja Leader)