Com mais de 60 clientes no ES, Clarke Energia proporciona economia de até 40% na conta de luz para empresas

Investir em estratégias para cortar gastos com energia são essenciais para todo empreendedor que deseja alcançar sucesso. O Mercado Livre de Energia, por exemplo, foi a solução escolhida por mais de 50 mil empresas no Brasil, graças às vantagens que oferece.

Como a Clarke ajuda empresas a economizar na conta de luz?

O Mercado Livre de Energia consiste em uma modalidade de contratação de energia altamente segura, onde o consumidor negocia diretamente com o fornecedor todas as condições de preço, prazo e tipo de energia contratada. A distribuidora fica responsável somente por entregar a energia ao consumidor.

No Mercado Livre de Energia, os preços são fixados e o consumidor fica livre da cobrança de bandeiras tarifárias, o que traz previsibilidade ao consumidor.

Neste cenário, a Clarke elimina para o cliente todas as burocracias técnicas da migração e indica os melhores fornecedores do Mercado, através de um marketplace próprio. Além de realizar um acompanhamento personalizado no consumo de energia do consumidor.

“A Clarke tem os melhores preços de energia porque investe em tecnologia. temos mais de 70 fornecedores em nosso marketplace.Quanto maior a concorrência, maiores são as vantagens oferecidas, o empreendedor sabe disso. O cliente conta com uma variedade de propostas, e indicamos aquela mais adequada para cada realidade”, explica Victor Copque, co-fundador da Clarke Energia.

Diferenciais da Clarke Energia atraem grandes empresas da região, sobretudo do setor de rochas

Por causa das vantagens que oferece, a Clarke é uma das gestoras de energia que mais cresce em Cachoeiro, sobretudo no setor de rochas. Nova Aurora, MSG Stones, Angramar, Marcel Group, D&D Stone, Marmorex e Interstone são apenas alguns dos mais de 60 clientes que são 100% assessorados pela Empresa.

“Nosso sucesso na região reflete um profundo compromisso com o desenvolvimento sustentável e a inovação tecnológica. Acreditamos que, juntos, podemos impulsionar o desenvolvimento econômico e garantir que nossos clientes aproveitem o melhor do Mercado Livre de Energia sem dores de cabeça”, complementa Victor Copque.

Acesse o site da Clarke e saiba mais sobre!