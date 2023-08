Combater a violência escolar: projeto transformador promove encontro com Bella Bazoni

No dia 4 de agosto, o Raymundo Andrade CIAC em Cachoeiro de Itapemirim promoveu um encontro com a especialista em comportamento de crianças e adolescentes, Bella Bazoni, como parte do projeto “Discutindo a Violência Escolar”. A iniciativa visa abordar e trabalhar temas como bullying, intolerância e respeito mútuo.

A turminha do Ensino Médio e os alunos dos 9º A e B tiveram a oportunidade de participar de dinâmicas propostas por Bella Bazoni. O encontro foi descrito como uma experiência transformadora, com os estudantes engajados em todas as atividades propostas.

O projeto tem como objetivo combater a violência escolar e desenvolver o autoconhecimento dos alunos, incentivando-os a adotar uma cultura de paz. A ideia é que essa cultura seja baseada no respeito mútuo nas relações interpessoais, tanto entre os alunos quanto consigo mesmos, seus sentimentos e o mundo ao seu redor.

A proposta é criar uma corrente do bem, levando os alunos a assumirem a responsabilidade de construir um mundo melhor, livrando-se de preconceitos e violências. O projeto busca conscientizar os alunos sobre seu papel como indivíduos e incentivar seu desenvolvimento pessoal. O principal foco é a produção de uma cultura de paz no ambiente escolar.

O encontro com Bella Bazoni foi fundamental para trazer novas perspectivas e conhecimentos aos estudantes, permitindo que eles reflitam sobre as questões abordadas e encontrem formas de construir uma convivência harmoniosa e respeitosa.

O projeto teve início em março, com a primeira turma. E agora, chega a sua segunda, além de iniciar o projeto também com novas turmas. O trabalho sempre acontece em duas etapas, sendo a primeira com palestras educacionais, e a segunda com dinâmicas, meditações e tarefas coletivas.

Ao proporcionar experiências como essa, o Raymundo Andrade CIAC em Cachoeiro reafirma seu compromisso em garantir um ambiente seguro e acolhedor para todos os estudantes. A escola busca constantemente promover a discussão e o combate à violência escolar, visando o bem-estar e o desenvolvimento integral de seus alunos.

SERVIÇOS

Raymundo Andrade CIAC

Instagram: @ciac.oficial

Atendimento: (28) 99258-8356

Endereço: R. Rui Barbosa, 17 – Centro, Cachoeiro de Itapemirim