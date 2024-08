Conheça a solução mais procurada pelas indústrias de Cachoeiro para economizar na conta de luz

Já parou para pensar nos investimentos que você poderia fazer na sua empresa se conseguisse cortar gastos com energia? Pesquisa realizada em 2024 pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) apresentou que a maior parte dos empresários entende que o excesso de subsídios do setor elétrico afeta diretamente a competitividade.

Tais encargos e subsídios, somados à pouca liberdade de negociação, ajudam a explicar porque o Brasil tem uma das tarifas de energia mais caras do mundo.

O que muita gente não sabe é que a maior parte das empresas pagam caro na conta de luz porque fazem parte do ambiente tradicional de contratação de energia e estão limitadas aos preços estipulados pela distribuidora local e bandeiras tarifárias.

No entanto, quando o empreendimento faz parte do grupo A de energia – ou seja, recebe energia em tensão igual ou superior a 2,3 kV – é possível realizar a migração para outro formato de contratação, o Mercado Livre de Energia.

Desta forma, é possível negociar diretamente todas as condições de contratação de energia, incluindo o preço, prazo e flexibilidade de volume. Os fornecedores literalmente competem pelas empresas e essa concorrência pode gerar uma economia de até 40% na conta de luz.

A solução tem sido bastante buscada pelas indústrias de rochas na região de Cachoeiro de Itapemirim. A Real Stones, cliente da Clarke Energia, por exemplo, conseguirá economizar mais de R$450 mil com energia.

Não é só o preço: conheça outras vantagens

Na mudança para o Mercado Livre de Energia a empresa só paga pela energia que consome. O consumidor pode prever com mais antecedência os gastos com eletricidade e evitar surpresas no fim do mês.

“O Mercado Livre de Energia é a melhor opção para a maioria das empresas que deseja economizar, pois não requer investimentos. É possível consumir energia de fontes renováveis e ainda evita surpresas com custos não previstos, como bandeiras tarifárias e reajustes nas tarifas de energia das distribuidoras”, contou a especialista Monique dos Santos, responsável pelo gerenciamento da carteira de clientes da Clarke Energia.

“A geração solar acaba necessitando de grandes investimentos e, por muitas vezes, o payback acaba sendo longo e as empresas podem enfrentar dificuldades em ter espaço físico disponível para a geração necessária para abater totalmente o consumo”, explicou ela.

Monique ainda explica que, para garantir os melhores preços do mercado e evitar dores de cabeça, o mais recomendado é contratar uma gestora de energia antes mesmo de realizar a migração.

“Aqui na Clarke, oferecemos serviços personalizados para cada cliente. Após constatar que ele pode migrar para o mercado livre, realizamos a cotação com mais de 70 fornecedores e apresentamos aqueles que melhor se adequam à demanda da empresa”, completa.

A gestora Clarke Energia também utiliza de outras tecnologias para melhor atender o cliente, como possui uma plataforma onde é possível acompanhar as etapas da migração de fornecedor, relatórios de consumo, economia e CO2 evitado.

Na região de Cachoeiro, a Clarke conta com mais de 25 clientes. Alguns deles são: Acqua Verde, StoneBerry, CM Granitos, D&D Stone, Dagram, Dudu Polimentos, Futura Mármores, Gilgran, Gram America, Gramarbom, Interstones, Marcel Group, Marmorex, MSG Stones, Nova Aurora, Pamagran, Polifácil, Real Stone, Rocha Forte, Terra Granitos, Unimármore e Vigui Granitos.

Saiba mais no site da Clarke.

Serviço

Site: https://clarke.com.br

Instagram: @clarkeenergia