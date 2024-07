Conheça sua porta de entrada para o mundo Apple em Cachoeiro

Em um mercado cada vez mais competitivo, a Eco Celular surge como um sopro de inovação e sustentabilidade em Cachoeiro de Itapemirim. Idealizada por Richard Fassarella, a loja se destaca por seu pioneirismo no sistema de troca de iPhones, permitindo que clientes adquiram modelos mais novos pagando apenas a diferença, promovendo a reciclagem e democratizando o acesso à tecnologia.

“A ideia da Eco Celular nasceu da vontade de oferecer uma alternativa mais acessível e ecológica para quem deseja ter um iPhone”, explica Fassarella. “Acreditamos que todos merecem ter acesso à tecnologia de ponta, e nosso sistema de troca permite que isso aconteça de forma mais sustentável.”

Vantagens e Serviços

A Eco Celular oferece uma série de vantagens que a diferenciam da concorrência, como atendimento rápido, garantia estendida, suporte completo e frete grátis. Além disso, a loja conta com quatro unidades na região, sendo três em Cachoeiro de Itapemirim e uma em Marataízes, facilitando o acesso dos clientes aos seus serviços.

A loja não se limita à venda de celulares. A Eco Celular também oferece assistência técnica especializada para todas as marcas, além de uma variedade de acessórios e eletrônicos. Uma novidade é o plano de assinatura exclusivo, que dá aos assinantes a chance de ganhar um iPhone 15 Pro Max por ano e oferece descontos em acessórios.

Uma das lojas da ECO CELULAR, localizada na avenida Aristides Campos, 570, Gilberto Machado (ao lado da Itapuã, próximo ao posto Senna)

Foco na Apple e Expansão

A empresa é especialista em produtos Apple, oferecendo iPhones, iPads, Apple Watches e acessórios. No entanto, a loja também comercializa modelos Xiaomi lacrados.

Com planos de expansão para outras cidades do Espírito Santo, a Eco Celular vem se consolidando como referência no mercado de smartphones da região, conquistando clientes com seu trabalho de qualidade, dedicação ao cliente e compromisso com a sustentabilidade.

O Segredo do Sucesso

O sucesso da Eco Celular, segundo Fassarella, se deve ao trabalho bem feito, à dedicação total ao cliente e ao suporte e pós-venda oferecidos. “Nosso objetivo é que cada cliente se torne um fã da marca e nos indique para amigos e familiares”, afirma. Essa estratégia de “bola de neve” tem se mostrado eficaz, impulsionando o crescimento da loja e consolidando sua posição no mercado.

Desconto especial para leitores AQUINOTICIAS.COM

Quer um iPhone novinho com um descontão imperdível? Use o cupom AQUINOTICIAS100 na Eco Celular e ganhe R$100 de desconto na compra do seu iPhone dos sonhos! Aproveite essa oportunidade exclusiva e garanta o smartphone mais desejado do mundo com um preço incrível. Corra para a Eco Celular e use o cupom AQUINOTICIAS100 para garantir seu iPhone com muito mais economia.

Onde encontrar a Eco Celular

A Eco Celular está presente em quatro endereços, facilitando o acesso dos clientes aos seus serviços:

Loja 1: Avenida Aristides Campos, 570, Gilberto Machado (ao lado da Itapuã, próximo ao posto Senna)

Loja 2: Rua Moreira, 3, Independência (ao lado da Padaria Top)

Loja 3: (Em reforma) Rua Etelvina Vivacqua, 230, Nova Brasília (em frente ao Supermercado Central de Vendas Jmeroto)

Loja 4 (Marataízes): Avenida Cristiano Dias Lopes, Barra (em frente ao Supermercado Econômico, ao lado da Papelaria Nova América)

Horário de Funcionamento

Segunda a sexta-feira: das 8h30 às 18h

Sábado: das 8h às 12h

Serviço

Instagram: @eco_celular

Contatos: https://linktr.ee/Eco.celular