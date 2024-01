Conquistas marcaram a história do Easy Hotel Cachoeiro by Atlantica em 2023

O ano de 2023 foi marcado por conquistas e momentos que mudaram a história do Easy Hotel Cachoeiro by Atlantica. Ao longo do ano, o hotel registrou aumento da receita diária, recebeu artistas nacionais, conquistou prêmio e se firmou como um dos destaques de Cachoeiro de Itapemirim em hospedagem.

Aliás, a palavra do ano do Easy Hotel Cachoeiro by Atlantica foi superação! O hotel se superou, em relação aos últimos anos na diária média e receita de diárias, segundo Brunela Della Fonte, que está se despedindo do cargo de gerente geral do hotel em Cachoeiro.

“Tivemos o melhor ano do hotel desde a inauguração em 2016. Foi surpreendente o nosso avanço neste ano. Conquistamos um aumento em 16% na média anual de receita de diárias, e 32% de aumento na nossa diária média anual”, disse.

No entanto, vale ressaltar a importância da estratégia de vendas da Atlantica Hotels. “Isso nos encorajou a subir mais um nível e valorizar ainda mais nosso produto. Assim como, a dedicação da equipe de vendas que atua no atendimento direto aos clientes, que não mediram esforços para fechar negócios e captar novos hóspedes”, pontua.

As conquistas foram o reconhecimento do trabalho que vem sendo executado nos últimos anos. “Conquistamos o prêmio da Traveler´s Choice como o hotel que recebe avaliações de forma consistente. Além disso, estamos no grupo de 10% melhores perfis do Tripadvisor, demonstrando o compromisso que temos e a excelência em hospitalidade”, explica Brunela.

Hóspedes ilustres em 2023

O reconhecimento do trabalho também atraiu muitos visitantes ilustres aos Easy Hotel Cachoeiro by Atlantica em 2023. Em abril deste ano, o hotel recebeu o Rei Roberto Carlos, que esteve em Cachoeiro de Itapemirim para realizar um show no seu aniversário de 82 anos.

“Tivemos a honra de hospedar em nosso hotel o Rei Roberto Carlos. Além disso, reformamos uma Suíte especialmente para atendê-lo com todo o conforto que merece. Hoje, hospedamos clientes que queiram vivenciar essa experiência incrível de estar na mesma suíte que o Rei se hospedou”, comenta.

Para receber o Rei Roberto Carlos, o Easy Hotel Cachoeiro by Atlantica garantiu que a suíte teria referências da cidade e da infância do artista. “Trouxemos a referência da rocha ornamental representada pelo mármore branco de Cachoeiro, e a beleza natural da cidade em uma foto imponente. Aliás, a suíte apresenta trechos de músicas do Roberto, com discos de vinil que compõe a decoração, além da cabeceira da cama apresentar um violão estilizado com um verso da música “Meu Pequeno Cachoeiro”, eternizada na voz do Roberto”, conta Brunela.

Além do Rei Roberto Carlos, o Easy Hotel Cachoeiro by Atlantica recebeu também ao longo de 2023: Dennis DJ, Capital Inicial, Zé Neto e Cristiano, João Gomes, Menos é Mais, Ana Castela, Pedro Sampaio, Gustavo Lima, Jorge e Mateus, MC Maneirinho, Oroshi, Cesar Menotti e Fabiano, Mari Fernandes, Biquini Cavadão, e Matheus (dupla Matheus e Kauan), tornando o hotel uma referência no Sul do Estado e o mais procurados pelas celebridades.

Easy Hotel Cachoeiro by Atlantica é destaque

Segundo Brunela, em 2023, o Easy Hotel Cachoeiro by Atlantica foi o hotel oficial em dois principais eventos da região: a Cachoeiro Stone Fair e o Festival de Alegre.

“Nossa marca esteve presente em eventos importantes da cidade, como Fenarq – Feira de Engenharia Arquitetura e Design, Cachoeiro Stone Fair – Feira Internacional do Mármore e Granito de Cachoeiro, reconhecida como a maior feira do segmento realizada na América Latina; e a Expocelebrar, a maior feira de eventos do Sul do Estado”, pontua.

O hotel atingiu a classificação 5 estrelas, após vistoria da Vigilância Sanitária de Cachoeiro. “Fomos avaliados no quesito, estrutura física, higiene dos funcionários que manipulam os alimentos, local e vestimentas, condição de armazenamento, procedência da matéria prima e utensílios utilizados. Asseguramos aos nossos hóspedes e a toda população de Cachoeiro que frequenta nosso estabelecimento, a higiene e qualidade dos produtos servidos em nosso restaurante”, garante.

“Tivemos também grandes parceiros que confiaram em nosso trabalho e nos apoiaram divulgando o hotel em suas redes, como: a equipe do Aqui Notícias; Cachoeiro Stone Fair; Capixaba na Estrada; Cintia Mattos Produções e Eventos; e o Programa Superação na Band. Somos gratos pela parceria em 2023”, agradece Brunela.

Ano de agradecimento

O Easy Hotel Cachoeiro by Atlantica conta com um Centro de Eventos, com infraestrutura e capacidade para até 120 pessoas. Aliás, ao longo de 2023, o espaço recebeu grandes eventos e recebeu clientes de todas as partes do Brasil.

“Recebemos também hóspedes que se tornaram amigos dos colaboradores do hotel. Nos tornamos a sua casa e uma segunda família. Aliás, o hotel tem essa missão de além do receber bem, acolher aqueles que nos visitam. Muitos estão muito longe de casa e longe da família. Nessas horas um sorriso, um bom dia caloroso e uma conversa amigável, faz toda diferença para quem está longe do seu lar”, continua.

Fechando 2023, o hotel recebeu intervenção em sua estrutura física para atender ainda melhor seus clientes. “Revitalizamos nossa fachada para trazer mais cor, luminosidade, requinte e imponência que merecemos. Encerramos o ano realizando a revitalização da pintura interna de todos os nossos apartamentos e investimos na melhoria do nosso enxoval. Assim, firmamos nosso compromisso com o hóspede, em oferecer um ambiente confortável e moderno”, completa Brunela.