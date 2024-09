Conta de luz ficará ainda mais cara em outubro; saiba como a sua empresa pode economizar

Para quem esperava uma redução de gastos com energia elétrica, temos uma péssima notícia. O governo anunciou na última sexta-feira (27) bandeira tarifária vermelha patamar 2. Isso significa que teremos uma cobrança adicional de R$ 7,877 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

Essa cobrança pode ser explicada pelas condições menos favoráveis à geração de energia e chuvas abaixo da média esperada. Realidade essa que coloca o consumidor em um cenário de incerteza e aumento na conta de luz.

Diante desta baixa previsibilidade e aumento de preços, uma solução que tem sido bastante procurada pelas maiores empresas de Cachoeiro é a migração para o Mercado Livre de Energia. Nele, é possível alcançar uma economia de até 40% na conta de luz.

Saiba mais sobre o Mercado Livre de Energia, a solução mais procurada pelos empresários de sucesso

No Brasil, existem duas maneiras de se comprar energia elétrica: através do Mercado Livre de Energia e do Mercado Cativo.

O Mercado Cativo é a maneira mais tradicional, que abrange boa parte dos consumidores. Nele, os brasileiros são “obrigados” a comprar energia da distribuidora e estão sujeitos às bandeiras tarifárias, lentidão no atendimento e baixa flexibilidade.

Já o Mercado Livre de Energia consiste em uma modalidade de contratação de energia onde é possível negociar diretamente com o fornecedor todas as condições de preço, prazo, demanda e até mesmo tipo de energia contratada.

Como existe concorrência, o consumidor pode ter uma economia de até 40% na conta de luz. Também não há cobrança de bandeira tarifária.

Por causa das vantagens que oferece, o Mercado Livre de Energia tem ganhado cada vez mais espaço no setor elétrico. Prova disso é que, segundo dados da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia, Abraceel, mais de 27 mil empresas devem migrar para o Mercado Livre de Energia até 2025.

Em Cachoeiro de Itapemirim, a solução também tem atraído muitos empresários. É o caso da Nova Aurora, MSG Stones,CM Granitos, Marmorex e Unimármore. Elas são apenas algumas das mais de 25 indústrias do setor de rochas que migraram para o Mercado Livre de Energia após escolherem a Clarke Energia enquanto gestora.

Para evitar dores de cabeça, a migração das empresas para o Mercado Livre deve ser feita por um especialista no assunto, como a Clarke Energia. A premiada empresa resolve todos os procedimentos técnicos e burocráticos da migração dessas empresas para o Mercado Livre. Ela também disponibiliza aos clientes relatórios completos, onde as empresas podem acompanhar consumo, economia, as emissões de CO2 e diversos outros dados.

