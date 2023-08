Cresce a procura por cursos na área de saúde em Cachoeiro

Os cursos da área da saúde têm sido cada vez mais procurados por quem quer seguir a profissão. A Multivix Cachoeiro está atenta a esse mercado e oferece graduações que estão em alta e a faculdade tem registrado esse aumento na procura. Além disso, o mercado de trabalho tem demandas na área.

Segundo a professora e coordenadora dos cursos de Biomedicina, Nutrição, coordenadora adjunta de Farmácia da Multivix, as turmas estão com uma boa lotação. “Ainda temos vaga e temos uma procura crescente nesses cursos. Os cursos da área da saúde, de uma forma geral, são bem procurados”, comenta.

Na Multivix, os discentes fazem estágios e ações em Cachoeiro e nas cidades vizinhas, o que reforça na prática o conteúdo aprendido em sala de aula.

“Nossos alunos tem uma carga horária de estágio bem significativa, o que faz com que a teoria estudada em sala de aula seja vivenciada na prática. Temos diversos convênios, o que reflete em diversos campos de estágio, fazendo com que nossos alunos possam atuar em diversos setores e tenham experiência”, explica a professora.

Além disso, a coordenadora reforça ainda que os convênios da faculdade contribuem para inserção dos alunos no mercado de trabalho. “Nossos alunos têm uma equipe de professores que são altamente qualificados e inseridos no mercado de trabalho, o que é uma fonte de inserção no mercado. Além da Faculdade Multivix ter diversos convênios com prefeituras, hospitais, clínicas, consultórios, laboratórios e profissionais da área”, pontua.

“Os cursos da área da saúde são de extrema importância”

A coordenadora explica como os cursos na área da saúde são importantes, quando falamos em saúde da população. “Quando nos referenciamos a cursos como a Biomedicina, Farmácia e Nutrição são cursos que a base deles é a ciência que integra os conhecimentos biológicos e da saúde humana”, reflete.

A professora pontua as diferenças entre os cursos:

O biomédico tem o intuito de analisar e desenvolver pesquisas sobre as doenças, tem como objetivo compreender as causas, efeitos, fatores ambientais e epidemiológicos para desenvolver e aprimorar diagnósticos e tratamentos, além da área da estética que é cada vez mais procurada e desenvolvida pelos Biomédicos.

O farmacêutico é o profissional de saúde que possui o conhecimento necessário para garantir os resultados esperados pelos pacientes através do uso de medicamentos adequados. Isso em todas as vertentes, desde a pesquisa, produção, comercialização e orientação.

Já o nutricionista é o profissional que vai muito além de prescrever dietas, é o responsável por nos orientar sobre a importância da ingestão adequada de nutrientes, além de planejar uma rotina alimentar que se adapte de acordo com o organismo de cada um, auxiliando nas escolhas saudáveis e melhorando diversos aspectos da vida.

“Os cursos de Biomedicina, Farmácia e Nutrição são três cursos da área da saúde com uma crescente de mercado, onde observamos pela demanda das empresas em nos solicitar estagiários e absorvendo os alunos recém-formados”, continua.

Para a coordenadora dos cursos: “a formação é sólida tanto em termos teóricos quanto práticos, nossos alunos da Faculdade Multivix tem um diferencial em relação as outras instituições de ensino, como laboratórios equipados com materiais e equipamentos de última geração, corpo docente e técnico altamente capacitado e qualificado e a realização de estágios em diversos e variados campos. Nossos alunos, ao longo da graduação, são capacitados e qualificados para serem excelentes profissionais”, completa.

O Vest Multivix está com as inscrições abertas! Quer saber mais? Acesse https://multivix.edu.br/