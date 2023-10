Cresce o número de óbitos no trabalho e acidentes notificados ao SUS batem recorde

Segundo dados do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, desenvolvido no âmbito da Iniciativa SmartLab de Trabalho Decente, coordenada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) e pelo Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) para o Brasil, em mais de uma década, de 2012 a 2022, foram comunicados 6,7 milhões acidentes de trabalho e 25,5 mil mortes no emprego com carteira assinada. As informações se baseiam em comunicações de acidentes de trabalho (CAT) ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

No mesmo período, ocorreram 2,3 milhões de afastamentos pelo INSS em razão de doenças e acidentes de trabalho, e o gasto com benefícios previdenciários acidentários, em valores nominais, já chega a R$ 136 bilhões de reais. O valor inclui ocorrências como auxílios-doença, aposentadorias por invalidez, pensões por morte e auxílios-acidente relacionados ao trabalho.

Breno S. Nascimento, presidente do Grupo Innovar Consultoria em Medicina e Segurança do Trabalho e da ACESST – Associação Capixaba das Empresas de Saúde e Segurança no Trabalho, lamenta o aumento de acidentes e óbitos no trabalho. “Apenas em 2022, foram comunicados ao INSS 612,9 mil acidentes e 2,5 mil óbitos de trabalhadores e trabalhadoras com carteira assinada, um aumento de 7% em relação a 2021. A incidência de acidentes de trabalho no emprego formal no ano passado chegou a 171 casos a cada 10 mil empregos (pessoas expostas ao risco, em média), o que acompanha os mesmos patamares de 2021, se considerados os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – PNAD-C do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para empregados com carteira de trabalho assinada. Com todos os recursos, legislação e profissionais dedicados a prevenção que temos, nos deparar com esses números é muito triste”.

Os afastamentos vão de acidentes aos transtornos mentais

Em 2022 foram concedidos 149 mil benefícios previdenciários decorrentes de doenças ou acidentes de trabalho no emprego formal. Repetindo o padrão de anos anteriores, os afastamentos acidentários mais frequentes envolvem lesões graves, como fraturas, amputações, ferimentos, traumatismos e luxações (91 mil notificações). Quanto aos transtornos mentais e comportamentais, o número de afastamentos foi de 9 mil, um aumento de 2% em relação ao ano anterior.

Estima-se que 12 bilhões de dias de trabalho são perdidos anualmente devido à depressão e à ansiedade que custam à economia global quase um trilhão de dólares. “É urgente que se faça a gestão dos riscos psicossociais laborais e promover a saúde mental no e pelo trabalho, pois, além de um direito fundamental, ambientes de trabalho seguros e saudáveis minimizam a tensão e os conflitos e melhoram a fidelização do quadro de pessoal e o rendimento e a produtividade do trabalho”, afirma Breno Nascimento.

“O total de auxílios-doença concedidos por depressão, ansiedade, estresse e outros transtornos mentais e comportamentais (acidentários e não-acidentários) cresceram novamente em 2022, com mais de 200 mil novas concessões, um aumento de 3% em relação ao ano anterior. Isso diz muito sobre o impacto da pandemia no mundo do trabalho, quando as pessoas adoeceram também em home office”, ressalta o médico.

O presidente da ACESST lamenta o cenário nacional. “Além do triste passivo humano e dos dramas familiares associados, esses acidentes e doenças produzem de um lado enormes despesas para o sistema de saúde e para a Previdência Social, e de outro lado, gigantesco impacto negativo, financeiro e de produtividade, para o setor privado e para a economia em geral. Meio bilhão de dias de trabalho foram perdidos com as ocorrências no setor formal desde 2012 e, de acordo com a OIT, a perda média para o Produto Interno Bruto (PIB) mundial, a cada ano, é de 4%. No caso específico do Brasil, essa porcentagem equivale a aproximadamente R$ 400 bilhões anualmente, se levarmos em consideração o PIB do País em 2022, que foi de R$ 9,9 trilhões. Em números acumulados, o prejuízo econômico pode chegar a R$ 4 trilhões de reais, metade do PIB anual do Brasil em dados de hoje”.

O papel dos serviços de saúde e segurança no trabalho na redução dos acidentes, doenças e afastamentos relacionados ao trabalho

Os serviços de SST são responsáveis por promover um ambiente de trabalho seguro e saudável para os funcionários, garantindo que as empresas cumpram as normas de segurança e saúde estabelecidas pelas leis e regulamentações:

•Identificando e avaliando os riscos – Os serviços especializados realizam avaliações detalhadas dos locais de trabalho para identificar riscos potenciais para a saúde e segurança dos funcionários. Isso inclui a análise de processos de trabalho, máquinas, equipamentos, produtos químicos e outros fatores que podem causar danos.

•Implementação de medidas preventivas – Com base nas avaliações de risco, os serviços de saúde e segurança no trabalho desenvolvem e implementam medidas preventivas adequadas. Isso pode incluir a instalação de proteções em máquinas, treinamento de funcionários em práticas seguras, fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPIs) e estabelecimento de procedimentos seguros de trabalho.

•Treinamento e conscientização – Os serviços oferecem treinamento regular para os funcionários, a fim de aumentar sua conscientização sobre os riscos ocupacionais e como preveni-los. Funcionários bem-informados têm mais chances de evitar acidentes e lesões no trabalho.

•Gestão de acidentes e doenças – Em caso de ocorrência de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho, os serviços de saúde e segurança são responsáveis por garantir uma resposta adequada e o tratamento oportuno para os afetados. Isso pode incluir primeiros socorros, encaminhamentos para atendimento médico e investigações de acidentes para evitar recorrências.

•Promoção da saúde – Além de prevenir acidentes, esses serviços também podem se concentrar na promoção geral da saúde dos trabalhadores. Isso envolve incentivar práticas saudáveis, oferecer programas de bem-estar, cuidados preventivos e outras iniciativas que melhorem o bem-estar físico e emocional dos funcionários.

•Monitoramento e avaliação contínua – Os serviços de saúde e segurança no trabalho realizam monitoramento contínuo das condições de trabalho e do impacto das medidas de segurança implementadas. Isso permite ajustes e melhorias constantes para garantir a eficácia das ações preventivas.

•Cumprimento das regulamentações – Esses serviços garantem que a empresa esteja em conformidade com todas as regulamentações de saúde e segurança aplicáveis, evitando multas e sanções legais.

O GRUPO INNOVAR é especializado em serviços de saúde e segurança no trabalho. “Ao adotar uma abordagem proativa para identificar riscos e implementar medidas preventivas, esses serviços podem contribuir para um ambiente de trabalho mais seguro e saudável, aumentando a produtividade e o bem-estar dos funcionários”, completa Breno S. Nascimento, Presidente do Grupo Innovar e ACESST.