De volta para casa! Ciac abre matrículas para 2025 com foco em sua essência

O Ciac, em Cachoeiro de Itapemirim, abre suas matrículas para 2025 com foco em sua essência: acolher e educar para a vida. Com um ambiente familiar onde cada aluno se sente em casa, a escola oferece ensino de qualidade da Creche ao 6º ano do Ensino Fundamental.

“O Ciac é mais do que uma escola, é uma família! Minhas filhas estudaram aqui e, mesmo após precisar levar minha filha a outra escola, ela, Helena (4º ano) fez questão de voltar. Aqui ela se sente amada e acolhida”, conta Ketly Olmo, mãe da Helena.

Comprometido com a formação integral dos alunos, o Ciac oferece

Creche: ambiente seguro e estimulante para os primeiros passos na educação.

Educação Infantil: desenvolvimento da criatividade, autonomia e socialização através de atividades lúdicas e pedagógicas.

Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano): base sólida em leitura, escrita e raciocínio lógico, com foco no desenvolvimento individual de cada aluno.

Ensino Fundamental II (6º ano): aprofundamento dos conhecimentos e preparo para os desafios do futuro.

Uma história de dedicação à educação

Fundado em 1948 como Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância (Apami), o Ciac nasceu do sonho de Raymundo Araújo de Andrade e Maria das Victórias de criar uma escola inspirada no modelo argentino “Cidade da Criança”, idealizado por Evita Perón. Pioneiro no ensino infantil no Espírito Santo, o Ciac se consolidou como referência em educação, expandindo sua atuação para o Ensino Fundamental.

Agende uma visita e venha conhecer de perto o que o Ciac oferece para seu filho.

28 99904 5423 // ou pelo 28 99978 7508