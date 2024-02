Desconto especial: AQUINOTICIAS.COM firma parceria exclusiva com Easy Hotel Cachoeiro by Atlantica

Em uma iniciativa inovadora, o portal AQUINOTICIAS.COM e o Easy Hotel Cachoeiro by Atlantica unem forças para proporcionar vantagens exclusivas aos leitores. A parceria resulta na disponibilização de um cupom de desconto de 10% em hospedagens, permitindo que os usuários desfrutem de acomodações de qualidade por preços ainda mais acessíveis. Para utilizar é só clicar aqui, (o cupom já está aplicado no link).

Detalhes da parceria

A colaboração entre o AQUINOTICIAS.COM e o Easy Hotel Cachoeiro oferece aos leitores a oportunidade única de aproveitar a hospitalidade reconhecida da rede hoteleira com um desconto especial. O cupom de 10% pode ser aplicado em reservas realizadas diretamente no site do hotel, proporcionando uma experiência de hospedagem diferenciada a preços atrativos.

Como obter o desconto

Os leitores devem utilizar o código promocional AQUINOTICIAS10 no momento da reserva no site do Easy Hotel Cachoeiro (clique aqui). Planeje suas estadias com antecedência e garanta economia em suas hospedagens.

Restrições e condições

É importante ressaltar que o desconto não será aplicável em determinadas épocas específicas, incluindo datas de Black Out, Festival de Alegre (30/05/24 a 01/06/24) e Feira do Mármore (27/08/24 a 30/08/24). Nestes períodos, o Easy Hotel Cachoeiro continuará oferecendo seus serviços com a qualidade habitual, sem a aplicação do desconto promocional.

Serviço:

Instagram: @easycachoeirohotel

Cupom desconto: AQUINOTICIAS10 (clique aqui)

Localização: clique aqui