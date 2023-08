Destaque no setor de rochas ornamentais, Brasil importa 80% do maquinário da Alemanha e Itália

O Brasil é um player relevante no setor de rochas ornamentais com a quinta maior produção e também a quinta posição no ranking de exportação de mármores e granitos, com destaque para o Espírito Santo, de onde sai boa parte dos revestimentos utilizados na arquitetura e no design de interiores. Mas, 80% do maquinário utilizado para extração e beneficiamento desse material ainda é importado de países como Alemanha e Itália.

Segundo Gedeon Santos, trader da Superia, empresa de soluções em comércio internacional com quase 20 anos de trajetória, além dos países europeus, as empresas mineradoras também recorrem ao mercado asiático, em especial à China, para importação de máquinas de corte de blocos.

“As empresas nacionais têm desenvolvido equipamentos, mas 80% do maquinário ainda é importado de países como Alemanha e Itália, além do mercado asiático, porque oferecem maior agilidade (timing) às empresas mineradoras para transformar o material bruto em chapas”, explicou.

A Superia, que estará presente na Cachoeiro Stone Fair 2023 – que acontece de 22 a 25 de agosto, no Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, no bairro Aeroporto –, tem auxiliado as mineradoras a importarem máquinas novas e usadas, fios diamantados e resinas (polímeros), insumos amplamente utilizados no processo diário de extração de blocos das rochas ornamentais das jazidas naturais e posterior transformação em chapas que são exportadas para o exterior. E tem uma grande atuação em Cachoeiro de Itapemirim, município sede das maiores empresas do segmento e polo de maquinário utilizado na extração dos produtos.

“Nós temos o compromisso de apresentar as melhores soluções de custos e viabilidade e de proporcionar o cenário logístico e financeiro mais atrativo para as operações de comércio exterior. Assim, atuamos em diversas modalidades: por conta e ordem de terceiros, na compra e venda sob encomenda, ou por operação própria, oferecendo toda a tranquilidade para o importador na operação, desde a redução de custos, passando pela estratégia de importação e coordenando todo o processo”, resumiu Jorge Aguiar, gerente comercial da Superia.

Maior feira do setor

Com mais de 200 expositores de 10 estados do Brasil e de quatro países (Turquia, China, Espanha e Itália) e expectativa de atrair 20 mil visitantes nacionais e internacionais, a Cachoeiro Stone Fair 2023 acontece de 22 a 25 de agosto, no Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, no bairro Aeroporto.

Na ocasião, a Superia vai montar um “green carpet” logo na entrada do evento. Será um espaço próximo ao credenciamento para a feira onde as pessoas poderão passar e registrar a sua experiência na Cachoeiro Stone Fair. “Queremos estreitar laços com o mercado de Cachoeiro. Por isso, o foco da nossa ação será proporcionar às pessoas uma experiência singular, onde elas poderão levar um registro profissional da sua passagem pelo evento. A mensagem é: ‘Importe-se em aproveitar a sua experiência no evento, e deixe que a gente importa’”, comentou Leonora Santos, analista de comunicação da Superia.