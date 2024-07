Dia C de Cooperar do Sicoob Sul

Em comemoração ao Dia C de Cooperar, uma ação coletiva realizada pelas cooperativas em todo o país, o Sicoob Sul organizou uma campanha junto aos seus cooperados para arrecadar suplementos alimentares para pacientes com câncer.

Foram arrecadadas 9.133 latas pelas agências do Espírito Santo e Rio de Janeiro do Sicoob Sul, das quais 5.200 foram entregues no dia 30 de julho ao Grupo de Apoio aos Portadores de Câncer de Cachoeiro de Itapemirim (GAPCCI).

Estiveram presentes na entrega o vice-presidente do Sicoob Sul, Ely Decothé, os conselheiros administrativos Juarez Albernaz, Luiz Carlos Nemer e Cristiano Bressan, o conselheiro fiscal Luiz Carlos Tófano, os diretores Luiz Fernando Bonandi e Ediane Maria Messias, a assessora de projetos sociais Amanda Lima, além de diversos colaboradores.

Segundo a presidente do GAPCCI, Drª. Sabina Bandeira Aleixo, médica oncologista, esse alimento é fundamental para que os pacientes realizem o tratamento de câncer. “A doação deste ano superou todas as expectativas. A parceria com o Sicoob Sul é essencial, pois eles compreenderam a importância desse suplemento para os pacientes”.

“Essa ação demonstra o comprometimento dos associados, colaboradores e da cooperativa com as comunidades onde atuamos. Essa doação é significativa porque é feita sem distinção. Isso está no DNA da cooperativa”, destacou o presidente do Sicoob Sul Rubens Moreira.