Easy Cachoeiro promove dia especial em comemoração ao Dia das Crianças

O Easy Cachoeiro realizou na última sexta-feira, 11 de outubro, uma ação especial em comemoração ao Dia das Crianças, proporcionando um dia de muita alegria e diversão para os filhos de seus colaboradores. O evento contou com a presença de crianças de todas as idades, que puderam desfrutar de brincadeiras, atividades recreativas e deliciosas comidinhas.

A iniciativa teve como objetivo fortalecer os laços entre a empresa e seus colaboradores, além de proporcionar um momento de lazer e descontração para as crianças. “Fizemos uma ação para trazer os filhos dos nossos colaboradores para conhecer onde os pais trabalham, para trazer essa conexão também com a família de todos”, afirmou Evelyn Pogian, do setor de Recursos Humanos do Easy Cachoeiro.

O coordenador geral do hotel, Alex Resende, também destacou a importância da iniciativa: “Dia das Crianças é a oportunidade para trazer os filhos da gente pra cá, pra gerar esse pertencimento, um dia de brincadeira, diversão, pra sorrir e soltar a criança que existe em todos nós”.

Os colaboradores se mostraram bastante satisfeitos com a ação promovida pelo Easy Cachoeiro. Maria Madalena, camareira do hotel, expressou sua gratidão pela oportunidade de trazer seus netos para a festa. “Eu acho muito importante essa valorização das nossas conquistas junto ao Easy Hotel, quero agradecer a oportunidade de trazer meus netos para aproveitar essa festa linda”, declarou.

O evento foi um sucesso absoluto, proporcionando momentos memoráveis para as crianças e seus familiares. A ação do Easy Cachoeiro demonstra o compromisso da empresa em promover um ambiente de trabalho positivo e acolhedor, que valoriza a importância da família e do bem-estar de seus colaboradores.

Confira a galeria de imagem (fotos Marcia Leal):