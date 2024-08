Economia de até 40% na conta de luz: Clarke se consolida como uma das principais gestoras de energia em Cachoeiro

Já pensou na oportunidade de cortar gastos com energia sem precisar investir em infraestrutura? Isso é possível graças ao Mercado Livre de Energia. Neste modelo, empresas do Grupo A estão livres dos preços da distribuidora e podem negociar todas as condições de contratação de energia diretamente com o fornecedor. Como existe concorrência, os preços tendem a ser menores e a empresa pode economizar até 40% na conta de luz.

Na Região de Cachoeiro de Itapemirim, a solução tem sido bastante buscada por indústrias e grandes comércios. Nova Aurora, MSG Stones,CM Granitos, Marmorex e Unimármore, por exemplo, são apenas algumas das mais de 25 indústrias do setor de rochas que migraram para o Mercado Livre de Energia após escolherem a Clarke Energia enquanto gestora.

Juntas, todas as empresas que são clientes da Clarke no estado capixaba economizarão mais de R$ 30 milhões no valor na conta de luz, enquanto evitam a emissão de mais de 7,6 toneladas de CO2 ao optarem por energia limpa.

Consolidação da Clarke Energia acompanha crescimento do Mercado Livre de Energia

O Mercado Livre de Energia tem ganhado cada vez mais espaço no setor elétrico. Prova disso é que, segundo dados da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia, Abraceel, mais de 27 mil empresas devem migrar para o Mercado Livre de Energia até 2025.

Para Fernanda Salles, head de vendas na Clarke Energia, para garantir os melhores preços no Mercado Livre de Energia, o necessário é se preparar para a migração o quanto antes.

“A contratação de energia antecipada é a melhor estratégia para empresas que buscam maior eficiência e economia. Pensando em empresas que já estão no Mercado Livre, a melhor estratégia é ter um assessor para te ajudar a acompanhar todo o movimento de preços do mercado, estando atento às oportunidades e melhores momentos para a recontratação. Com esse planejamento, é possível aproveitar as janelas de preços baixos, realizar a cotação com mais fornecedores e, assim, alcançar condições mais competitivas”, explica a especialista.

Enquanto gestora elétrica, a Clarke Energia se compromete a oferecer serviços personalizados para seus clientes através de um marketplace próprio, com mais de 60 fornecedores disponíveis.

“Um dos grandes diferenciais da Clarke é justamente a diversidade de propostas que mostramos às empresas. As comercializadoras tradicionais acabam cobrando mais caro porque estão presas a um ou outro fornecedor específico, enquanto que temos mais de 60. Indicamos para nossos clientes aquele com o melhor preço e condições contratuais”, complementa Fernanda.

E o acompanhamento da Clarke não se limita à indicação do fornecedor. A empresa possui a própria plataforma de gestão, onde o cliente acompanha de perto todos os passos da migração. E, após finalizá-la, consegue visualizar o dinheiro que está economizando e a quantidade de CO2 evitada. Afinal, a Clarke realiza as negociações somente com fornecedores de energia 100% limpa.

A startup se compromete a tornar o Mercado Livre de Energia ainda mais acessível ao empresário, para que a conta de luz deixe de ser um entrave para o sucesso do seu negócio.

“Após um mês de migração para o Mercado Livre de Energia, os resultados são nítidos, a economia já acontece. Ficamos muito satisfeitos ao ouvirmos relatos de nossos clientes que, com o dinheiro poupado, conseguiram reinvestir no próprio negócio. Acreditamos que o futuro do setor elétrico é promissor, não somente para o setor de rochas, mas sim, todo o Espírito Santo, e não mediremos esforços para apresentar esta solução ao Mercado Capixaba”, finaliza Pedro Rio, CEO da Clarke.

