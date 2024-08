Elegância e Sustentabilidade em Cachoeiro

Fundado em 2017, o Espaço Noivos, liderado por Eder Oza, destaca-se no mercado de aluguel de trajes para noivos, padrinhos e convidados. A empresa vai além do sucesso comercial e se firma como referência em moda sustentável.

Com a nova coleção ECO, o Espaço Noivos reforça seu compromisso com um futuro mais consciente. Oza ressalta a relação intrínseca entre o aluguel de roupas e a sustentabilidade: “Quanto mais trabalho com aluguel de roupas, mais vejo o seu engajamento com a preocupação com a sustentabilidade econômica, social e ambiental. Tem muita relação!”

Serviço

Instagram: @espaconoivos

@espaconoivos Contato: (28) 99910-1449

(28) 99910-1449 Endereço: R. Neca Bongosto, 32 – Sumaré, Cachoeiro de Itapemirim

R. Neca Bongosto, 32 – Sumaré, Cachoeiro de Itapemirim Funcionamento: Segunda à sexta 8h30 às 17h30