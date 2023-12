Emoção e Conquistas: primeira formatura de Enfermagem na Multivix Cachoeiro

A noite da última quinta-feira (14) foi marcada por emoção e celebração na Multivix Cachoeiro, com a colação de grau da primeira turma de Enfermagem e a formatura de novos Engenheiros Civis, Eletricistas e Mecânicos.

A cerimônia foi um momento único para os formandos, familiares, amigos e professores. A turma de Enfermagem, que obteve nota 5 no MEC, comprovando a excelência do curso, encerrou sua jornada acadêmica com sucesso.

Valderêdo Sedano Fontana, Diretor Geral da Multivix Cachoeiro, expressou sua satisfação e orgulho em relação às conquistas alcançadas pelos formandos. Em depoimento, destacou a importância da noite e parabenizou os alunos pela dedicação e esforço ao longo de suas jornadas acadêmicas.

“É uma imensa alegria presenciar a formatura da primeira turma de Enfermagem da Multivix Cachoeiro. Esses alunos, agora profissionais, estão prontos para enfrentar os desafios dessa nobre profissão. A nota 5 no MEC é o reflexo do comprometimento dos nossos estudantes e da qualidade do ensino oferecido pela instituição.”

A noite também foi marcada pela formatura dos novos Engenheiros Civis, Eletricistas e Mecânicos. O diretor ressaltou a importância desses profissionais para o desenvolvimento da região e expressou sua confiança no futuro brilhante que aguarda cada um deles.

“Formar engenheiros é contribuir para o progresso e desenvolvimento da sociedade. Estamos orgulhosos dos nossos formandos, que saem daqui preparados para enfrentar os desafios de suas áreas e contribuir para um futuro mais promissor.”

A cerimônia contou com momentos de alegria, lágrimas de emoção e discursos inspiradores por parte dos representantes das turmas. Os novos profissionais estão prontos para ingressar no mercado de trabalho, levando consigo o conhecimento adquirido na Multivix Cachoeiro. A instituição parabeniza todos os formandos e deseja sucesso em suas jornadas profissionais.