Encontro de Empresários homenageia Magali Dutra

Aconteceu no Jaraguá o 5º Encontro de Empresários de 2023, no dia 27 de julho. O evento contou com a presença de 100 convidados, entre empresários e imprensa, e puderam saborear um delicioso almoço do Pablo’s Buffet.

Durante o evento, de uma forma descontraída, os participantes colocaram a conversa em dia, falaram sobre o atual momento econômico de Cachoeiro e prestaram homenagem a Magali Dutra Martins, pelo empreendedorismo á frente da Casa da Borracha, e também pela sua determinação e coragem para resgatar o tradicional Baile de Gala do Caçadores Carnavalesco Clube, um ícone na Festa de Cachoeiro.

O evento é organizado por Juarez Marquetti e Marcos Jacob, que contam com o apoio da Unimed Sul Capixaba, Acisci, Sicoob Sul, Cofril, Kurumá Veículos, Claudinei Trentini Decorações, Jaraguá Tênis Clube, Events Macchina e HG2 Studio.

Fotos: Wallace Hull