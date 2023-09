Encontro de Empresários no mês de Setembro homenageia Juarez Marquetti

Em um clima de descontração e muita conversa sendo colocada em dia e tudo isso com um saboroso almoço do Pablo Buffet, foi realizado o 7° Encontro de Empresários de 2023 no Jaraguá Tênis Clube.

Esse encontro teve como destaque a participação de diversos empresários que estarão presentes na Feira de Negócios e o homenageado do mês foi o publicitário e diretor da Acisci, Juarez Marquetti.

O evento teve como organizadores Juarez Marquetti e Marcos Jacob, que contam com o apoio da Unimed Sul Capixaba, Acisci, Sicoob Sul, Cofril, Kurumá Veículos, Lotes CBL, Claudinei Trentini Decorações, Jaraguá Tênis Clube, Alan Rios Produções e HG2 Studio.