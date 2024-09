Encontro de Empresários Promove Palestra sobre Desenvolvimento Regional

O Encontro de Empresários de setembro, realizado no Jaraguá Tênis Clube, destacou a palestra do diretor da Samarco e do projeto Espírito Santo em Ação, Sérgio Gonçalves Mileipe, que abordou o tema “Novas Perspectivas para o Desenvolvimento Regional”.

Durante o evento, o Sicoob Sul foi homenageado pelos seus 35 anos de atuação. Os participantes também puderam desfrutar de um delicioso almoço preparado pelo Pablo Buffet.

Organizado pelos publicitários Marcos Jacob e Juarez Marqueti, é patrocinado pelo Sicoob Sul, Acisci, Jaraguá Tênis Clube, Prime Hyundai, Cofril, Unimed Sul Capixaba, Claro, HG2 Studio, CBL, Events Machine, Pablo Buffet, 40 Sabores e Del Puppo Café.