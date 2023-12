Encontro Empresarial encerra 2023

O tradicional Encontro de Empresários realizou a sua última edição do ano no dia 30 de novembro, no Jaraguá Tênis Club. Um grande número de participantes no evento que contou com a presença do vice-governador e secretário estadual de desenvolvimento, Ricardo Ferraço, do deputado estadual Alan Ferreira, o prefeito Victor Coelho, além de secretários municipais, empresários, imprensa e convidados.

Na oportunidade o grupo musical ABC se apresentou abrilhantando o tradicional networking entre os presentes.

O evento é organizado por Marcos Jacob e Juarez Marquetti, que contam com o apoio da Unimed Sul Capixaba, Acisci, Sicoob Sul, Rádio Antena 1, Cofril, Kurumá Veículos, Lotes CBL, Claudinei Trentini Decorações, Jaraguá Tênis Clube, Machina Events e HG2 Studio.