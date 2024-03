Espaço Noivos lança coleção baseada no requinte e exclusividade

O Espaço Noivos, localizado em Cachoeiro de Itapemirim, acaba de lançar a coleção Gentleman, que poderá ser conferida nas principais mídias nos próximos dias. Uma coleção exclusiva e fina, elaborada especialmente para homens exigentes e que sabem distinguir o que é bom.

Esta coleção foi pensada de forma minuciosa e produzida em Gramado, Serra Gaúcha. No catálogo feito na cidade deslumbrante, é possível encontrar as peças ideais para diversos tipos de eventos. Eder Oza, criador da marca, conta que após produzir mais de 40 coleções, esta é sem dúvidas uma coleção especial.

Não somente nesta coleção, mas em todas as peças, tudo é pensado para trazer conforto e também requinte para quem está vestindo, além de representar a exclusividade que a marca oferece. O padrão de qualidade do Espaço Noivos é a sua principal característica.

Alexandre Zancanella, sócio da marca, também reforça a responsabilidade com o viés sustentável, que é cada vez mais necessário nos dias de hoje. Alugar roupas atualmente mostra além de bom gosto, um compromisso com o planeta e com a natureza.

Ficha técnica

Fotos: @gustavopiazzarollofotografia

Beleza: @alezancanella

Modelo: @mauricio.sassi

Estilo: @espaconoivos

Mídias: @aquinoticias @revistaleia

Designer: @patrickgarciadesigner

Direção e aprovação: @ederoza

