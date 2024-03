Vem aí Gentleman, a nova coleção Espaço Noivos

Gramado, conhecida por suas paisagens deslumbrantes e charmosas, tornou-se o cenário perfeito para a produção da mais recente coleção inverno 2024 do Espaço Noivos. Inspirada nos bailes tradicionais do Rio Grande do Sul, nas melodias suaves do piano, nas imensas araucárias e no relevo marcante da região, essa coleção promete encantar não apenas os noivos, mas também todos aqueles que valorizam a história e a beleza do Brasil.

“O terno é uma peça atemporal do guarda-roupa masculino que já passou por várias transformações ao longo de quase dois séculos. E nós do Espaço Noivos, acompanhamos isso afinal, o homem está cada vez mais vaidoso, preferindo roupas que com tecidos tecnológicos, que fazem a sua silhueta, mas sem abrir mão da vanguarda e do conforto”, explica Eder Oza, idealizador e proprietário da loja.

Combinando elementos tradicionais com um toque de modernidade, a coleção destaca-se pelos tecidos nobres, os cortes e os detalhes refinados. Cada peça é cuidadosamente elaborada para refletir não apenas a elegância do noivo, mas também a rica herança cultural do Rio Grande do Sul.

“A campanha sendo produzida em Gramado é uma homenagem a essa cidade encantadora, que inspira o Brasil por sua beleza, charme, receptividade e elegância”, acrescenta Alexandre Zancanella, sócio proprietário da loja. “Queremos que nossos clientes sintam não apenas a qualidade de nossos produtos, mas também a paixão e o orgulho que colocamos em cada detalhe.”

Serviço

Instagram: @espaconoivos

Contato: (28) 99910-1449 (clique aqui)

Endereço: R. Neca Bongosto, 32 – Sumaré, Cachoeiro de Itapemirim

Funcionamento: Segunda à sexta 8h30 às 17h30 – Sábado 9h às 13h