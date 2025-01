Espaço Noivos: recorde de crescimento e smokings de luxo

O Espaço Noivos, loja pioneira no aluguel de trajes masculinos para ocasiões especiais em Cachoeiro de Itapemirim, comemora um crescimento recorde em 2024. Após oito anos de atuação no mercado, a empresa se consolida como referência no setor, vestindo noivos, padrinhos, pajens e cavalheiros para os mais diversos eventos.

“O homem está cada vez mais vaidoso e busca roupas com tecidos tecnológicos que valorizem a sua silhueta, sem abrir mão do conforto e da elegância”, afirma Eder Oza, idealizador e proprietário do Espaço Noivos.

Com um atendimento consultivo e personalizado, a loja oferece uma experiência completa aos clientes, auxiliando na escolha do traje ideal de acordo com o tipo de evento e estilo pessoal. “O público masculino muitas vezes chega sem saber exatamente o que quer. Nosso trabalho é orientá-lo, combinando a peça com a cor, o horário e o estilo do evento”, explica Eder, que possui vasta experiência no mercado da moda masculina.

Sucesso e Expansão

Em 2024, o Espaço Noivos atendeu mais de 2 mil clientes, consolidando sua posição no mercado. “É gratificante ver clientes que alugaram trajes para o casamento voltarem para vestir seus filhos como pajens ou para suas formaturas. Isso mostra que estamos no caminho certo”, comemora Alexandre Zancanella, sócio-proprietário da loja.

Coleção de Smokings para Eventos de Luxo

Para celebrar o sucesso e atender à crescente demanda por trajes sofisticados, o Espaço Noivos lança uma nova coleção de smokings para eventos de luxo. As peças, confeccionadas com tecidos nobres e modelagens impecáveis, prometem elevar o nível de elegância dos clientes em ocasiões especiais.

Serviço

Espaço Noivos

Instagram: @espaconoivos

Contato: (28) 99910-1449 (clique aqui e fale no WhatsApp)

Endereço: R. Neca Bongosto, 32 – Sumaré, Cachoeiro de Itapemirim

Funcionamento: Segunda à sexta 8h30 às 17h30 – Sábado 9h às 13h