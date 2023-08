Especialista revela avanços e tecnologias no tratamento ocular

O oftalmologista, Dr. Paulo Ney Vianna Filho, foi destaque no recente episódio do podcast do AQUINOTICIAS.COM. Durante a entrevista, o especialista, que descobriu um novo jeito de olhar a vida, como ele mesmo se descreve, contou como concilia a rotina médica com os hobbies.

Além disso, o bate-papo também abordou temas importantes para a saúde dos olhos, como causas e tratamento da catarata e miopia detalhando o funcionamento das cirurgias e os avanços tecnológicos que têm aprimorado os tratamentos oftalmológicos.

Com vasta experiência e expertise na área da oftalmologia, Dr. Paulo Ney Vianna Filho explicou, de forma clara e acessível, as principais causas da catarata e miopia, problemas oculares comuns que afetam milhões de pessoas ao redor do mundo. Ele enfatizou a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado para melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

Ao abordar as cirurgias oftalmológicas, o especialista destacou os avanços tecnológicos que estão revolucionando a área médica. Novos procedimentos minimamente invasivos, têm permitido resultados mais precisos, recuperação mais rápida e menor risco de complicações pós-operatórias. Dr. Paulo Ney Viana Filho também ressaltou que esses avanços têm proporcionado uma visão mais nítida e de melhor qualidade aos pacientes.

Um dos destaques da entrevista foi a revelação de que o Dr. Paulo Ney Vianna Filho está trazendo para Cachoeiro de Itapemirim um equipamento de última geração capaz de operar miopia de forma pioneira na região. Essa novidade promete beneficiar inúmeros pacientes que enfrentam dificuldades visuais causadas pela miopia, proporcionando-lhes uma oportunidade única de enxergar o mundo com clareza e conforto.

“Estou entusiasmado em trazer essa tecnologia inovadora para Cachoeiro de Itapemirim. Com esse equipamento, podemos tratar a miopia com resultados ainda mais satisfatórios, proporcionando uma visão clara e nítida para nossos pacientes. É uma honra poder contribuir para a melhoria da qualidade de vida da comunidade local”.

Assista a entrevista completa!