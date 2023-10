Evite golpe: perícia veicular ajuda na compra e venda segura de automóveis

Comprar um carro atualmente, seja por realização pessoal ou por necessidade, requer uma série de cuidados, que, muitas vezes, não são levados em consideração pelo comprador. Por falta de conhecimento ou orientação adequada, a pessoa termina fazendo a aquisição de veículos com peças adulteradas ou documentos irregulares.

Para evitar esse tipo de golpe e garantir mais segurança, a DC Perícia Veicular trouxe para Cachoeiro de Itapemirim uma série de serviços estratégicos, que têm como objetivo auxiliar pessoas e instituições no processo de compra e venda de automóveis.

Diego Cunha, empresário e fundador da DC Perícia Veicular

“Os serviços de um perito veicular podem ser exigidos em diversas situações, incluindo: compra e venda de veículos usados, emissão de apólices de seguro, recompra de veículos de leasing e verificação de autenticidade”, explica o perito cautelar, empresário e fundador da DC Perícia Veicular, Diego Cunha.

Principais problemas de carros usados

Após a perícia veicular, é comum encontrar uma série de problemas no veículo muitas vezes não vistos, de forma imediata, pelo comprador. Alguns dos problemas mais frequentemente identificados incluem:

Danos por acidente – colisões anteriores que causaram danos estruturais ou estéticos ao veículo, como amassados, arranhões, trincas, ou deformações na carroceria.

Documentação irregular – problemas com a documentação do veículo, como números de chassi ou motor adulterados, registros de propriedade falsificados ou documentos vencidos.

Recall não realizado – a presença de peças ou sistemas sujeitos a recall que não foram substituídos ou reparados, o que pode representar riscos de segurança.

Sinistros não declarados – danos causados por acidentes anteriores que não foram registrados ou divulgados pelo vendedor.

Restrições legais – existência de bloqueios judiciais ou administrativos no veículo que podem impedir sua transferência de propriedade.

Roubo ou furto – identificação de um veículo como roubado ou furtado por meio da verificação de números de identificação.

“Estes são apenas alguns dos problemas mais comuns que podem encontrar durante uma perícia. A identificação e avaliação desses problemas são essenciais para garantir a segurança e a integridade dos veículos e para proteger os interesses dos compradores, vendedores e seguradoras”, ressalta o fundador da DC Perícia Veicular.

Tipos de perícias

No mercado existem diversos tipos de perícias, que devem ser realizadas, de forma personalizada, de acordo com a finalidade de cada cliente e com foco específico.

Entre as mais comuns estão: Perícia Cautelar, também conhecida como vistoria cautelar, que avalia o estado geral de um veículo usado para identificar eventuais problemas ou irregularidades; Avaliação de Valor, geralmente realizada para determinar o valor de mercado de um veículo usado. Muito comum em transações de compra e venda de veículos usados, em processos de herança ou para fins de seguro, e a Perícia em Veículos Elétricos, onde geralmente os peritos avaliam sistemas elétricos, baterias e componentes específicos desses veículos.

A empresa ainda oferece o serviço de Perícia para Regularização, quando há dúvidas sobre a legalidade de um veículo devido a questões de documentação, como problemas com o chassi ou motor, e Perícia de Leasing, onde empresas de leasing de veículos podem solicitar perícias no final do contrato para avaliar o estado e a condição dos veículos antes de decidir sobre a recompra.

Por que contratar a DC Perícia Veicular

Para adquirir um veículo com segurança, é importante levar em consideração diversas etapas que exigem tempo, técnica e experiência. Pensando em garantir a comodidade para quem precisa desse serviço, a DC Perícia Veicular, coloca a sua expertise à disposição do cliente para que ele realize o seu sonho sem risco de ter “dor de cabeça” no futuro.

“O grande diferencial da DC Perícia Veicular para outras empresas são a qualidade e eficiência; rapidez no atendimento; laudo detalhado e transparente e preço justo”, garante Diego Cunha.

A vistoria veicular custa cerca de R$350,00. Quem tem interesse nesse tipo de serviço, pode contratar a DC Perícia Veicular por meio do Whatsapp: (28) 99929-4370 (clique aqui), instagram: @dcpericia ou através do email: [email protected].