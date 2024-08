Excelência premiada: Conexão Digital consagra os melhores de Castelo

A cerimônia de entrega da 5ª edição do Prêmio Conexão Digital, realizada no último dia 27 de julho na cidade de Castelo, foi um verdadeiro sucesso! Mais de 50 empresas de diversos segmentos foram agraciadas com os troféus de 1º lugar em seus respectivos segmentos. Foi uma noite de celebração e reconhecimento, onde o talento e a inovação foram premiados.

As empresas vencedoras demonstraram excelência em suas estratégias digitais, destacando-se pela criatividade, originalidade e impacto no mercado. O Prêmio Conexão Digital reafirma o compromisso com a transformação digital e o reconhecimento das empresas que estão na vanguarda da inovação.

O evento aconteceu no espaço Toys kids, ao som de Kaio Sequin e banda que animou os convidados que também se deliciaram com o buffet da Cintia Primer. Foi uma noite de muita alegria e diversão.

Confira a lista de empresas

Segmento de Espaço para Festa Infantil: Toys Kids

Segmento de Supermercado: Perim Supermercados

Segmento de Aluguel de Roupas para Festas: Alameda das Noivas

Segmento de Material de Construção e Acabamento: PostSul

Segmento de Produtos de Informática: Itec Informática

Segmento de Cooperativa: Sicoob

Segmento Loja de Conserto de Celular: Infocel

Segmento de Clínica Odontológica: Nova Clínica

Segmento de Plano Odontológico: Uniodonto

Segmento de Plano de Saúde: Unimed Sul Capixaba

Segmento de Clínica de Estética: Centro Estético Silvia Gueller

Segmento de Casa de Carne: Supermercado Mussi

Segmento Construtora: Laccheng Engenharia

Construtora de Seguros: Zardo Corretora

Segmento Designer de Interiores: Luciana Mara Mussi

Segmento Cafeteria: Margarida

Segmento de Escola Particular de Ensino Fundamental: Colégio Expoente de Castelo

Segmento de Loja de Móveis: Gavelar Móveis

Segmento Hotel: Hotel Estrela do Sul

Segmento de Loja de Concerto de Motocicleta: JMJ Moto Peças

Segmento Loja de brinquedos: Casagrande

Segmento de Provedor de Internet: 3x Fibra

Segmento de Marca de café: Vale do Caxixe

Segmento de Stúdio Fotográfico: Faccini Stúdio

Segmento de Cortinas e Persianas: Deccora

Segmento de Papelaria: Papelaria do Rubinho

Segmento de Loja de Moda Infantil: Tibum

Segmento de Moda Fitness: Atual Atitude

Segmento de Laboratório de Análise Clinicas: Laae Laboratórios de Análise Clínicas

Segmento de Joalheria: Ventorim Joias

Segmento de Ótica: Ótica 3D

Segmento de Escritório de contabilidade: Contabilize

Empresa de Vendas de Equipamentos de Monitoramento: Itec Informática

Segmento de Energia Solar: AZS Soluções

Segmento de Salão de Beleza: Beba’s Studio Hairr

Segmento de Marca de cachaça: Flor do Brasil

Segmento de Loja de ferramentas Agrícolas: Comercial JR

Segmento de Pequenos Empreendedores: Brownie do Lelê

Segmento de Venda e manutenção de Ar Condicionad: Lopes Ar Condicionado

Segmento de Plano Assistencial: Castelo Em Vida

Segmento de Vendas de Automóveis: FC Veículos

Segmento de Lazer Noturno: Top Beer

Segmento Empresa de Sonorização: Arnaldo Fim

Segmento de Móveis Modulados: Gavelar Móveis

Segmento de Comércio Online: Infocel

Segmento de Comércio físico: Perim

Homenagem a especial Empreendedor Mirim Técnico de iluminação: Enzo Calegari Fin

O prêmio conexão digital conta com apoio da Associação Comercial de Castelo que apoia desde a primeira edição e o patrocínio das empresas Cofril e Uniodonto.