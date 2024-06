Farmácia Trevo inaugura nova unidade no coração de Cachoeiro

A Farmácia Trevo anuncia a abertura de sua quarta loja em Cachoeiro de Itapemirim, estrategicamente localizada no centro da cidade, na rotatória da Unimed. A nova unidade, fruto de uma grande obra, oferece aos clientes um amplo estacionamento, além de um ambiente moderno e aconchegante.

“Estamos muito felizes em inaugurar essa nova unidade no coração de Cachoeiro”, afirma Carlos Eduardo Bastos Cardoso, um dos sócios da Farmácia Trevo. “Acreditamos que essa localização central proporcionará ainda mais comodidade para nossos clientes, que poderão contar com o mesmo atendimento de qualidade e com preços especiais que já são a marca registrada da nossa rede.”

Carlos Eduardo Bastos Cardoso, Edimar Binotti e Germano Bastos Cardoso

A nova loja da Farmácia Trevo traz novidades em medicamentos e cosméticos, atendendo às diversas necessidades dos clientes. Além disso, a equipe de profissionais qualificados está sempre pronta para oferecer um atendimento personalizado e eficiente.

Para celebrar a inauguração, está oferecendo preços imperdíveis em diversos produtos até o fim de julho. É a oportunidade ideal para você cuidar da sua saúde e da sua família com economia.

Sobre a Farmácia Trevo

A Farmácia Trevo surgiu em dezembro de 2012, com a abertura da primeira loja no bairro BNH, que se tornou a matriz da rede. Desde então, a empresa vem se expandindo rapidamente, com a abertura de novas unidades em Jeronimo Monteiro, Venda Nova do Imigrante, e em Cachoeiro de Itapemirim com as unidades no KM90, Aeroporto e agora no Gilberto Machado. Hoje a rede é liderada pelos sócios Carlos Eduardo Bastos Cardoso, Germano Bastos Cardoso e Edimar Binotti.

Com foco no cuidado com a saúde e bem-estar dos seus clientes, a Farmácia Trevo oferece um atendimento personalizado, produtos de qualidade e preços competitivos. A empresa também se destaca por sua responsabilidade social, promovendo ações que beneficiam a comunidade local.

Visite a nova unidade da Farmácia Trevo e confira as ofertas

Endereço: Rotatória da Unimed, Gilberto Machado

Horário de funcionamento: De segunda a sábado, das 7h às 23h

Telefone: (28) 28 99999-7412

Instagram: @farmaciatrevooficial